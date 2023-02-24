Сначала обменяли, а потом снова взяли в плен: в Киеве засудили боевика из квазиреспублики
В Киеве засудили захватчика, который оказался предателем и работал на российского врага. Он является уроженцем Донецкой области и участвовал в незаконных вооруженных формированиях.
Предателя Руслана Вяльшина признали виновным на закрытом заседании суда. Известно, что 27 июля 2022 года мужчина добровольно прибыл в "военный комиссариат ДНР" и написал заявление, что хочет мобилизоваться.
Важно Штурмовал Рубежное и Северодонецк: в Украине засудили пророссийского боевика
В Киеве засудили боевика из квазиреспублики
Как стало известно, предателя назначили стрелком вражеского батальона. Он получил военную форму российского образца, автомат Калашникова, 4 магазина и 120 патронов. Затем мужчину отвели на позиции в селе Марьинка Донецкой области.
В течение двух месяцев предатель служил на этой позиции. В конце августа он передислоцировался в соседнее село Александровка.
В сентябре злоумышленник попал в плен. Кстати, в 2018 году мужчину неоднократно задерживали и судили за участие в террористической организации. Тогда его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Однако 27 декабря 2019 года президент Украины помиловал мужчину, чтобы обменять его на граждан, находящихся в плену России.Кстати! В ряды квазиреспублики предатель присоединился еще в 2015 году – подписал контракт о прохождении службы в так называемой "Народной милиции".
Что теперь грозит предателю
В феврале 2023 года Святошинский райсуд Киева назначил предателю 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Предателя Руслана Вяльшина признали виновным / Скриншот с видео
В Украине судят боевиков
- Недавно Галицкий районный суд Львова вынес приговор 32-летнему контрразведчику СБУ Сергею Говорусе. Следователи установили, что мужчина помогал врагу.
- Также в Украине засудили боевика, попавшего в плен к украинским военным. Оккупант воевал на стороне России и штурмовал Рубежное и Северодонецк.
- Кроме этого, еще 4 боевика террористических организаций приговорили к реальным срокам заключения. Им грозит от 10 до 15 лет.