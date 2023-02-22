Жительница Киева сдавала ФСБ позиции ВСУ: предательница получила серьезный срок
Источник:Киевская областная прокуратура
В Киеве местная жительница сдавала российской ФСБ места дислокации Вооруженных Сил Украины. Теперь ее приговорили к 8 годам лишения свободы.
В суде прокуроры доказали вину женщины. До вступления приговора в законную силу злоумышленница будет находиться под стражей.
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Жительница Киева сдавала россиянам позиции ВСУ
Как стало известно, женщина обвиняется в распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения. Предательнице назначили наказание – 8 лет лишения свободы.
Злоумышленница снимала на камеру объекты, на которых размещались подразделения украинских военных на территории Киева и Киевской области. Эту информацию вместе с координатами объектов через мессенджер она передавала сотруднику ФСБ.
Полученные данные враг использовал для координации действий военных России по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам,
– рассказали прокуроры.
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