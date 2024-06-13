Падение женщины на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве: полиция рассказала детали

В киевском метро на станции "Контрактовая площадь" вечером 13 июня женщина упала под поезд. В полиции рассказали детали инцидента и состояние пострадавшей.

В киевской полиции отметили, что правоохранители столичной подземки выясняют обстоятельства падения пассажирки под поезд метрополитена.

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Что сказали в полиции о падении женщины в метро в Киеве

В полиции Киева рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло 13 июня около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы, в то время, когда прибывал поезд.

Полицейские совместно с работниками метрополитена и сотрудниками ГСЧС достали пострадавшую – ее с тяжелыми травмами врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение,

– сказали правоохранители.

Полицейские отметили, что это событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Правоохранители еще устанавливают все обстоятельства этого события.

Что писали об инциденте в метро на "Контрактовой площади"

В сети незадолго до 21 появилась информация, что в киевском метро на синей ветке женщина упала на рельсы, когда прибывал поезд. На одном из видео водитель призвал пассажиров поезда, под который упала киевлянка, не открывать двери.

Позже в КГГА подтвердили попадание женщины под поезд. Из-за трагедии станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко" были закрыты на вход для пассажиров.

В КГГА также отмечали, что движение поездов на линии организовывалось от станции "Лыбедская" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра". По состоянию на 21:18 движение поездов по синей линии было восстановлено.

Ранее на станции метро "Днепр" в Киеве произошло возгорание на путях, что привело к экстренной остановке движения на красной ветке. Техническая остановка тогда якобы длилась 4 минуты – с 20:08 до 20:12.

Очевидцы также публиковали видео, на которых можно увидеть дым, поднимающийся над путями. Официально, что произошло на станции "Днепр" пока не сообщали.