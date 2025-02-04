Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Киева. Женщина отказывалась убрать машину и вступила в конфликт с военными.

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Женщина препятствовала движению и вела себя агрессивно

Во вторник, 4 февраля, полиция задержала водителя автомобиля Smart, которая начала конфликт на территории распределительного центра. Хотя женщина и была одета в военную форму, но она не связана с армией. Полиция попросила женщину отъехать и не препятствовать движению транспорта. Но она начала вести себя агрессивно и в какой-то момент наехала на работника полиции.

Полицейские задержали нарушительницу порядка по подозрению в угрозах или насилии в отношении правоохранителя. Свои действия и намерения женщина не объяснила. Впоследствии ей сообщат о подозрении. За совершенное водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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