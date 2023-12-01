Для мобилизованных в Киеве предлагают дополнительные выплаты: Кличко назвал сумму

1 декабря 2023, 13:19
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Виталий Кличко

Киевлян хотят поощрять мобилизовывать в ряды ВСУ дополнительные выплаты. Их планируют выплачивать военнообязанным, призванным с декабря.

По словам городского головы Виталия Кличко, речь идет о выплатах в сумме 30 тысяч гривен.

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Вопрос материального поощрения для новомобилизованных киевлян, как уточнил Кличко, будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря, город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу,
– говорится в сообщении.

К слову, 24 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил срочно разработать комплексный план по мобилизации.

Что известно о выплатах военным

  • С 1 февраля прошлого года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны и сотрудникам системы МВД. Выплаты зависят от того, находится ли военный непосредственно в зоне проведения боевых действий.
  • Так, законодательством предусмотрено, что выплата в 100 тысяч гривен осуществляется военным, участвующим в боевых действиях или обеспечивающим осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь в районах ведения их.

Автор: Анастасія Лукашевська