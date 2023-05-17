Закрытые укрытия и остановка транспорта во время тревоги: в Киеве было принято несколько важных решений

Россия снова активизировала ракетные атаки по городам Украины. Однако в сети украинцы неоднократно жаловались, что во время воздушной тревоги они не могут попасть в укрытия, ведь они закрыты.

В частности, такие случаи подчеркивают жители столицы. В Киевской городской военной администрации уже отреагировали на эту проблему.

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Все укрытия проверят

Начальник КМВА Сергей Попко прокомментировал многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак – это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева, я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса,

– говорится в сообщении.

На заседании безотлагательно определили задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. Все укрытия Киева как можно быстрее проинспектируют и зафиксируют все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа.

В свою очередь, балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Попко подчеркнул, что таких случаев как закрытие укрытия в столице не должно быть, ведь это недопустимо.

"Жизнь и безопасность жителей Киева есть и всегда будет оставаться нашим приоритетом! В частности, и за это воюют наши воины, которые ежедневно приближают мир в Украине после нашей Победы!", - подчеркнул глава КМВА.

Пассажиров будут довозить до ближайшего укрытия

В КМВА сообщили, что с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева,

– говорится в заявлении КМВА.

Таким образом, водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Кроме того, Совет обороны города постановил, что с 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен. В частности, речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

Отмечают, что эти процессы будут контролировать управление патрульной полиции в Киеве и Национальная гвардия.

Россия атаковала Киев ракетами: коротко