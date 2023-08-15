Зачистка Лавры продолжается: московские попы жалуются из-за срезанных замков – что говорят в полиции
Так называемые "священнослужители" УПЦ МП вместе со своими приверженцами не хотят покидать территорию Киево-Печерской лавры. Комиссия Минкульта по решению суда приступила к выдворению попов с территорий корпусов святыни. Также на месте следят за порядком правоохранители.
Во вторник, 15 августа, в УПЦ Московского патриархата заявили, что якобы силовики приступили к штурму определенных корпусов Лавры и срезают замки. В полиции Печерского района столицы в комментарии 24 Каналу констатировали, что это неправда. На территории храмов действует специальная комиссия Министерства культуры, но у нее для этого есть решение суда.
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В УПЦ МП снова врут
Очевидно, агенты ФСБ в рясах, то есть священники УПЦ МП, крайне недовольны тем, что им следует покинуть территорию Лавры вместе со своими сторонниками. Поэтому и появляется чепуха о "злых полицейских", которые "пытаются взять штурмом" 54, 57 и 58 корпуса святыни.
На самом же деле правоохранители просто выполняют свою работу – обеспечивают правопорядок.
Полицейские не оцепили корпуса – они обеспечивают публичную безопасность и порядок,
– констатировали нам в правоохранительных органах.
Также в комментарии отметили, что на месте находится специальная комиссия и директор заповедника. У них есть законные основания попасть в корпуса, которые пока, очевидно, не хотят покидать московские попы.
У них есть законное решение зайти в эти корпуса. Потому они выполняют свою работу. Полиция не срывала замки – это работа комиссии и заповедника на основе законных оснований.
Верующие не хотят покидать Лавру
- Сторонников УПЦ МП можно смело называть сектантами, которые вопреки закону и здравому смыслу работают на врага и верят ему. Новости о том, что они забаррикадировали храмы Лавры и "читают молитвы", распространяются сетью уже не первый день.
- Собственно, 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, согласно которому УПЦ МП могла безвозмездно арендовать храмы монастыря.
- Добавим, что против бывшего наместника Киево-Печерской Лавры Паши "Мерседеса" продолжается досудебное расследование из-за того, что он, вероятно, ставил под сомнение суверенитет Украины, распространяя кремлевские нарративы.