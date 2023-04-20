Устраивали толкотню и драки: на территории Лавры полиция задержала четырех хулиганов
Источник:Киевская городская прокуратура
Правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП, совершавших хулиганство на территории Киево-Печерской лавры. В частности, прихожане сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника.
В настоящее время продолжаются следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства правонарушения. Хулиганам грозит лишение свободы.
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Верующие УПЦ МП хулиганят в Лавре
В прокуратуре сообщили, что 19 апреля группа людей пыталась проникнуть в один из корпусов Киево-Печерской Лавры. Они игнорировали замечания полиции и начали толкаться с ними.
Затем верующие московского патриархата начали ломать ролеты, которыми прикрывали двери помещения Лавры, и вошли внутрь без разрешения правоохранителей.
Верующие УПЦ МП хулиганили в Киево-Печерской лавре / Фото Киевской городской прокуратуры
Верующие московского патриархата также отметили, что комиссия Минкульта якобы "заживо закрыла людей в корпусе".
Вандализм от верующих УПЦ МП / Фото Киевской городской прокуратуры
Прокуратура Киева сообщила о подозрении 4-м лицам за совершение хулиганских действий на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
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Что происходит в Киево-Печерской лавре
- Во вторник 19 апреля комиссия Минкульта в очередной раз прибыла в Киево-Печерскую лавру. Там они провели осмотр пещер, которыми пользовались священники УПЦ МП.
- Впоследствии верующие УПЦ МП блокировали вход комиссии в одно из помещений на территории Лавры. На место прибыли правоохранительные органы, которые попытались оттеснить толпу и открыть здание заповедника.
- Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия составила новый протокол, в котором говорится о неудовлетворительном состоянии помещений Киево-Печерской лавры. По его словам, полиция тщательно проверяет все вещи, которые московские попы вывозят из заповедника.