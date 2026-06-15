Удар по Киево-Печерской лавре: как отреагировали в УПЦ МП на циничный обстрел со стороны России

В Украинской православной церкви МП осудили российскую агрессию, в результате которой пострадала Киево-Печерская лавра. В церкви подчеркнули, что обстрел святыни является частью глубокой трагедии для всего украинского народа.

Об этом в комментарии hromadske заявил митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП Климент.

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Как в УПЦ МП отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре?

Митрополит подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является особым духовным местом, пережившим исторические разрушения и восстановления, а нынешние повреждения Успенского собора являются частью общей трагедии украинского народа. По его словам, монашеская община хорошо осознает масштаб потерь, ведь святыня вновь подверглась разрушениям из-за войны, которая, как он отметил, "перешла все моральные границы".

В то же время он выразил надежду на восстановление разрушенного и стойкость украинского народа. Также в церкви сообщили, что была отслужена заупокойная лития по всем погибшим в результате массированной российской атаки на Украину.

На фоне событий в соцсетях появились предположения о возможных политических и символических причинах удара по Лавре, в частности из-за решения о присутствии УПЦ МП и изменений в статусе святыни. Историк и журналист Вахтанг Кипиани предположил, что удар по святыне мог быть не случайным, а носить характер символической мести.

По его мнению, атака связана с недавними решениями о присутствии РПЦ на территории заповедника и общим курсом Украины на укрепление собственной культурной идентичности. Кипиани отметил, что несколько дней назад представителей российской церкви якобы заставили покинуть Дальние пещеры, а также планировалось установление памятника гетману Ивану Мазепе возле Успенского собора. По его мнению, эти события могли стать частью более широкого контекста, который Россия использовала как повод для демонстративного удара.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил для hromadske, что оценивать мотивы атаки сложно, однако подчеркнул системное игнорирование Россией норм международного права и культурных ценностей. По его словам, Лавра является важной частью украинской идентичности, и любые повреждения ее объектов имеют символическое и глубокое культурное значение.