"Вообще не хочу уезжать": сеть взорвалась мемами из-за беспредела УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре
Монахи и верующие УПЦ МП никак не могут покинуть Киево-Печерскую Лавру, поэтому стоят на территории храма и пытаются никого туда не пускать. А митрополит Паша "Мерседес" совсем сдурел и стал бросаться на журналистов.
Из-за беспредельных поступков пророссийских священников в Лавре – сеть взорвалась мемами. 24 Канал собрал самые интересные.
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Реакции украинцев на ситуацию с попами возле Лавры
30 марта митрополит Паша "Мерседес" снова попал в скандал. Прокремлевский священник начал угрожать журналистам, что будет бить их палкой, если они будут задавать ему вопросы. Однако пользователи сети только посмеялись над этим.
Некоторые украинцы удивились тому, что у священника такая реакция на обычных людей.
Это язык божьего человека, священника? Это пахан из зоны, который не видит берегов!
– пишут в сети.
Реакция на Пашу "Мерседеса" / Скриншот
Паша очень "злой" / мем из телеграм-каналов
Украинцы уверены, что такие закидоны монахов УПЦ МП – ненадолго. Вскоре их с верующими ждет только "чемодан – вокзал – Россия".
Священников УПЦ МП ждет только "чемодан – вокзал – Россия" / мем с твиттера
Конечно, пророссийским монахам не хочется покидать Лавру, ведь за этот период они заработали на простых людях столько денег, что теперь могут позволить себе не только "Мерседесы". Священники понимают, что в России их ждет лишь крах.
"Ваабще не хочу уезжать" / мем из твиттера
"На Россию" / мем из телеграм-каналов
Большинство монахов УПЦ МП не только загребли себе деньги и поместья, но и отъели немалые животы.
"Обычный" священник УПЦ МП / мем из телеграм-каналов
А этот мем очень точно описывает те события, которые происходят сейчас вокруг Киево-Печерской Лавры.
Не твоя Лавра вот ты и бесишься / мем из телеграм-каналов
Кадиловцы обязательно будут "выбиты" из Лавры.
Кадиловцы будут выбиты из Лавры / мем из телеграм-каналов
Может, HIMARS ускорит выселение монахов УПЦ МП / мем из телеграм-каналов
Пророссийские монахи, как и оккупанты, гребут за собой все, что видят / мем из телеграм-каналов
Сколько еще времени будут протестовать прокремлевские монахи – неизвестно. Но такой фильм о "выселении попов из Лавры" очень интересно смотреть. Хотя бы можно посмеяться над глупыми священниками.
"Фильм" о попах очень интересный / мем из телеграм-каналов
Съедут или не съедут – главный вопрос / мем из телеграм-каналов
Ох и монахи / мем из телеграм-каналов
Что происходит возле Лавры 30 марта
- Одним из инцидентов стало то, что во время общения с журналистами митрополит Павел (Лебедь) толкнул журналистку из-за того, что она хотела задать ему вопрос. Позже другой представитель УПЦ МП сломал камеру журналистов Суспильного.
- Также Паша "Мерседес" начал угрожать журналистам избиением палкой. Однако позже митрополит начал открещиваться и заявил, что никому не угрожает.
- Как стало известно, комиссию Минкульта так и не пустили в Лавру.
- Кстати, также полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры. В результате ее вернули на территорию заповедника.
- В Минкульте сообщили, что не смогли приступить к работе 30 марта. Многочисленные неизвестные личности препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания. По факту препятствования было подано заявление в полицию.
- Комиссия продолжит свою работу в любом случае уже 31 марта.