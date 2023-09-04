На территории Лавры до сих пор живет духовник Медведчука и Марченко, – архимандрит Авраамий
Источник:"Радио Свобода"
На территории Киево-Печерской Лавры до сих пор проживает духовник семьи предателя Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. К тому же часть монахов УПЦ МП еще остается в Нижней Лавре.
Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий. Кстати, накануне он предположил, что на территории Лавры всегда работали российские агенты.
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На территории Лавры до сих пор проживает духовник Медведчука и Марченко
По словам архимандрита, духовник семьи Медведчука и Марченко до сих пор живет в Лавре. Авраамий рассказал, что лично не видел в святыне предателя и его супругу, однако Марченко точно посещала монастырь.
У нее здесь был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом. Он сейчас в Лавре,
– заявил архимандрит.
Отметим, что речь идет об архимандрите УПЦ МП Дамиане.
Ситуация в Киево-Печерской Лавре: последние новости
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- Кстати, недавно в храме Киево-Печерской Лавры мужчина разбил икону Спасителя. На место вызвали правоохранителей. Злоумышленника остановили верующие, после чего его задержала полиция. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
- Сотрудники Киево-Печерской Лавры получили возможность попасть в дом Паши "Мерседеса". Поэтому в сети показали хоромы, в которых на территории комплекса проживал митрополит.
- Ранее белорусская православная церковь заявила, что может принять монахов УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую Лавру Там заявили, что монахи могут "найти место дальнейшего монашеского "подвига" в обителях Белорусской православной церкви".