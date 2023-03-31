Штурма, которым пугали УПЦ МП, не произошло: видео из-под Лавры

Паша "Мерседес" испугал своих сторонников, что 31 марта в 17:00 начнется штурм Киево-Печерской лавры. Впрочем, это были его очередные выдумки.

31 марта никакого штурма возле Киево-Печерской лавры так и не произошло. Заметим, что трансляция велась с Верхней Лавры – Успенский собор и Трапезна.

Читайте также "Проклятия, угрозы, стычки": хронология выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Штурма Лавры так и не произошло

На месте находилось несколько сотен человек, которые не желают видеть в Киево-Печерской лавре представителей Московского патриархата. Они скандировали: "Слава Украине!". В то же время представители УПЦ МП устроили шоу с чтением молитв.

Украинцы, пришедшие сегодня в Лавру, возмущены, что представители Московского патриархата так открыто нарушают Закон Украины и не собираются оставлять заповедник. Люди считают, что Паше "Мерседесу" и его приспешникам не место в украинской святыне.

Верующие УПЦ МП, что пришли на службу в Лавру, цинично развернули украинский флаг и слушали молитвы от людей, которые не могут даже сказать, что Россия ведет против Украины абсолютно геноцидную войну.

Журналист 24 Канала Арсен Цымбалюк решил пообщаться с верующими. Одна из присутствующих там женщин рассказала, что проведение службы возле Лавры кажется ей странным, ведь обычно она проходит в помещении. В то же время пожилой женщине рядом с ней это не понравилось, и она поспешила закрыть ей рот, в прямом смысле этого слова.



Женщине не понравилось, что другая верующая говорит с журналистом и она закрыла ей рот / Скриншот 24 Канала

Детальнее о том, что происходило на месте: смотрите видео

Скандал с УПЦ МП: что известно