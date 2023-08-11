Закрылись и читают молитвы: верующие не хотят выходить из одной из построек Лавры
Суд постановил служителям УПЦ МП вернуть в собственность государства 79 объектов Нижней Лавры. Однако верующие не собираются выходить и забаррикадировались в 58-м корпусе – это гостиница для прихожан.
Накануне, 10 июля, суд постановил, что у имущества Нижней лавры есть передать в собственность заповедника, однако верующие против этого. Что происходит сейчас на территории Лавры – передает 24 Канал.
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Верующие заблокировали вход в один из корпусов
Верующие закрылись в 58-м корпусе Нижней лавры и заявили, что не собираются выходить из здания. Представительница музея подчеркнула, что прихожане не имеют права там закрываться, ведь не являются священнослужителями.
В Лавре закрылись верующие / Видео 24 Канал
Прихожане игнорируют журналистов / Видео 24 Канал
Прихожане отказались даже давать какие-либо комментарии СМИ. Они игнорируют все вопросы, а продолжают молиться.
Верующие в забаррикадированном корпусе продолжают молиться / Видео 24 Канал
Прихожан могут выпустить из помещения, но обратно они не смогут, поскольку здания опечатаны и принадлежат государству. В то же время священнослужители имеют пропуска, поэтому без помех могут попасть в нужные им здания.
Что происходит на территории Нижней лавры / Фото Влад Кравцов
Что известно о выселении из Нижней лавры
- В настоящее время опечатали 58-й и 54-й корпуса, а также Иконописную мастерскую. По сообщению Комиссии, в 54-м корпусе находился Дом "Лаврский паломник". Комиссия Минкульта уже покинула территорию.
- Полиция закрыла вход на территории Киево-Печерской лавры. Туда пускают только священников, монахов и служителей мужского монастыря.
- Священнослужители УПЦ МП и верующие начали жаловаться, что прожили в этих зданиях по несколько лет, а теперь не могут туда попасть и забрать вещи. Более того, представитель УПЦ МП Павел начал рассказывать "слезливую" историю, что о мальчике, которому якобы пришлось ночевать на полу в храме, потому что его "дом" опечатали.