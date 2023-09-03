"Странно вели себя": на территории Лавры уже после вторжения могли находиться российские агенты

Журналисты провели расследование об УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Архимандрит Авраамий рассказал, что на территорию святыни приезжали люди, которые странно вели себя на богослужениях и встречах.

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры предположил, что на территории Лавры всегда работали российские агенты. Об этом архимандрит Авраамий рассказал в интервью "Схемам", передает 24 Канал.

К теме Сауна, паспорта России, угрозы Паши "Мерседеса": СМИ провели расследование об УПЦ МП в Лавре

"Руководство Московского патриархата это умалчивает"

Архимандрит отметил, что видел на территории Лавры людей, которые странно вели себя и общались с духовенством. Он предположил, что, по всей вероятности, это были представители российских спецслужб.

Были факты, конечно. Руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но во время полномасштабного вторжения на территории Лавры очень часто можно было увидеть людей, которые очень странно вели себя и на богослужениях, и на встречах,

– подчеркнул архимандрит Авраамий.

Также рассказал, что Паша "Мерседес" и митрополит Онуфрий действительно поддерживали "русский мир". Кстати, по словам исполняющего обязанности наместника, на территории Лавры до сих пор есть монахи МП.

В расследовании говорится и о том, что митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП

Советуем прочесть Как глава УПЦ МП Онуфрий начал работать в Россию в 90-х: фото российских паспортов

Московских попов окончательно выдворили из Лавры