"Странно вели себя": на территории Лавры уже после вторжения могли находиться российские агенты
Журналисты провели расследование об УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Архимандрит Авраамий рассказал, что на территорию святыни приезжали люди, которые странно вели себя на богослужениях и встречах.
Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры предположил, что на территории Лавры всегда работали российские агенты. Об этом архимандрит Авраамий рассказал в интервью "Схемам", передает 24 Канал.
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"Руководство Московского патриархата это умалчивает"
Архимандрит отметил, что видел на территории Лавры людей, которые странно вели себя и общались с духовенством. Он предположил, что, по всей вероятности, это были представители российских спецслужб.
Были факты, конечно. Руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но во время полномасштабного вторжения на территории Лавры очень часто можно было увидеть людей, которые очень странно вели себя и на богослужениях, и на встречах,
– подчеркнул архимандрит Авраамий.
Также рассказал, что Паша "Мерседес" и митрополит Онуфрий действительно поддерживали "русский мир". Кстати, по словам исполняющего обязанности наместника, на территории Лавры до сих пор есть монахи МП.
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Московских попов окончательно выдворили из Лавры
- 15 августа комиссия Министерства культуры по решению суда начала выдворение московских попов с территорий корпусов Киево-Печерской лавры. Монахи очень не хотели выполнять судебное решение. В частности, сопротивлялись и рассказывали басни о якобы "незаконных" действиях полиции.
- 30 человек буквально забаррикадировались в общежитии. Комиссии пришлось открывать дверь с помощью инструментов.
- Кстати, весь день на территории Лавры была небольшая группа прихожан, поддерживающая УПЦ МП. В общежития им зайти не давали, поэтому они все время находились перед входом.
- К вечеру к святыне пришла другая группа людей, выступающая против УПЦ МП. Они заявили, что на них бросались монахи.