Враг больше не пройдет: Объединенные силы показали надежную защиту границ Киевщины

Украина с момента нападения россии усиливает оборону по всем направлениям и во всех регионах. Ведь враг коварен и неизвестно чего еще от него ждать.

В частности, активно готовят оборону в Киевской области, ведь туда враг зашел в начале вторжения. Убедился в том, что подготовку к обороне ведут качественно командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, посетивший бойцов.

Читайте также Возле разрушенного жилья: в Ирпене начали съемки фильма о войне

Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении, изучили этот опыт и предусмотрели наши действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Мы создали комплексную систему огневого поражения,

– сказал Наев.

По его словам, эта система предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков.

Подразделения украинских сил действуют сообща

Наев отметил, что командир соединения ВСУ, находящийся со своим подразделением в этой местности, постоянно взаимодействует с подразделениями пограничников, Нацгвардии и СБУ.

Генерал заверил, что все вместе они выполняют плановые мероприятия, чтобы вражеские действия были невозможны. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражению возможного наступления противника.

Как готовятся военные: смотрите видео

"Местные, почувствовав на себе груз вражеской оккупации, полностью поддерживают ВСУ и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", – сказал Наев.

Угроза с Севера

Регионам на Севере, в частности на Волынском и Полесском направлениях, угрожает не только россия, но и беларусь. Страна развернула военные учения на границе. Якобы производит маневры, проверяет боевую готовность. Поскольку беларусь является соучастницей нападения на нас, то ВСУ готовятся ко всему. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко лично ездил на Волынь, чтобы проверить систему обороны.

Тероборона сообщала, что на границе Украины и беларуси не было признаков наступательных формирований. И все равно сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов войсками россии с территории беларуси по объектам на территории Украины.

Но в Ровенской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения. Он рассчитан на случай худшего сценария – вторжение врага со стороны беларуси. Таким образом хотят обезопасить людей от самого плохого.

Наши воины мастерски работают даже в полной темноте: смотрите видео