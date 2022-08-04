Зокрема, активно готують оборону на Київщині, адже туди ворог зайшов на початку вторгнення. Переконався у тому, що підготовку до оборони ведуть якісно командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який відвідав бійців.

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Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку, вивчили цей досвід і передбачили наші дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Ми створили комплексну систему вогневого ураження,

– сказав Наєв.

За його словами, ця система передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

Підрозділи українських сил діють спільно

Наєв зауважив, що командир з'єднання ЗСУ, що зі своїм підрозділом перебуває в цій місцевості, постійно взаємодіє з підрозділами прикордонників, Нацгвардії та СБУ.

Генерал запевнив, що всі разом вони виконують планові заходи, щоб ворожі дії були неможливі. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника.

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"Місцеві, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримують ЗСУ та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", – сказав Наєв.

Загроза з Півночі

Регіонам на Півночі, зокрема, на Волинському та Поліському напрямках загрожує не лише росія, але й білорусь. Країна розгорнула військові навчання на кордоні. Нібито проводить маневри, перевіряє бойову готовність. Оскільки білорусь є співучасницею нападу на нас, то ЗСУ готуються до всього. Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко особисто їздив на Волинь, щоб перевірити систему оборони.

Тероборона повідомляла, що на кордоні Україні та білорусі не було ознак наступальних формувань. Та все одно зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів військами росії з території білорусі по об'єктах на території України.

Та в Рівненській області навіть розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі. Таким чином хочуть убезпечити людей від найгіршого.

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