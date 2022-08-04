Зокрема, активно готують оборону на Київщині, адже туди ворог зайшов на початку вторгнення. Переконався у тому, що підготовку до оборони ведуть якісно командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який відвідав бійців.
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Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку, вивчили цей досвід і передбачили наші дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Ми створили комплексну систему вогневого ураження,
– сказав Наєв.
За його словами, ця система передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.
Підрозділи українських сил діють спільно
Наєв зауважив, що командир з'єднання ЗСУ, що зі своїм підрозділом перебуває в цій місцевості, постійно взаємодіє з підрозділами прикордонників, Нацгвардії та СБУ.
Генерал запевнив, що всі разом вони виконують планові заходи, щоб ворожі дії були неможливі. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника.
Як готуються військові: дивіться відео
"Місцеві, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримують ЗСУ та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", – сказав Наєв.
Загроза з Півночі
- Регіонам на Півночі, зокрема, на Волинському та Поліському напрямках загрожує не лише росія, але й білорусь. Країна розгорнула військові навчання на кордоні. Нібито проводить маневри, перевіряє бойову готовність. Оскільки білорусь є співучасницею нападу на нас, то ЗСУ готуються до всього. Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко особисто їздив на Волинь, щоб перевірити систему оборони.
- Тероборона повідомляла, що на кордоні Україні та білорусі не було ознак наступальних формувань. Та все одно зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів військами росії з території білорусі по об'єктах на території України.
- Та в Рівненській області навіть розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі. Таким чином хочуть убезпечити людей від найгіршого.
Наші воїни майстерно працюють навіть у повній темряві: дивіться відео