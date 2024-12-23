В Киевской области горе-отчим пытал девочку: ребенок получил многочисленные травмы
В Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который издевался над 4-летней девочкой. Медики, которые осматривали ребенка зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на ее теле и голове.
Мужчина пытал дочь своей сожительницы. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Смотрите также Одессита подозревают в изнасиловании детей: сводил на прогулку, втерся в доверие и пригласил домой
Обидчик систематически издевался над маленькой девочкой
В Белоцерковском районе полицейские установили, что 24-летний обидчик часто бил 4-летнего ребенка, кричал на нее и унижал. Девочка получила травмы головы и тела, а также испытала психологические страдания.
Какое наказание грозит обидчику
Полиция задержала мужчину и поместила его в СИЗО. За совершенное домашнее насилие и пытки малолетнего ребенка вероятному преступнику грозит до шести лет заключения. Правоохранители отметили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.
Другие жуткие случаи издевательства над детьми
- Подобный случай домашнего насилия произошел в октябре в Одессе. Мужчина избил свою 2,5-месячную дочь из-за того, что она плакала. Ребенка доставили в больницу в коме, с кровоизлиянием и отеком мозга, ушибом легких и переломами ребер.
- В 2023 году на Черниговщине задержали садиста, который в течение года жестоко издевался над ребенкоми, в результате чего она получила многочисленные травмы и умерла в больнице.
- Также известен случай, когда в Одессе мужчина пытался воспитать 5-летнего сына своей сожительницы, применяя силу. Он запугивал мальчика и избивал его, из-за чего ребенок получил сотрясение головного мозга.