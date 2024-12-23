В Киевской области горе-отчим пытал девочку: ребенок получил многочисленные травмы

В Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который издевался над 4-летней девочкой. Медики, которые осматривали ребенка зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на ее теле и голове.

Мужчина пытал дочь своей сожительницы. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

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Обидчик систематически издевался над маленькой девочкой

В Белоцерковском районе полицейские установили, что 24-летний обидчик часто бил 4-летнего ребенка, кричал на нее и унижал. Девочка получила травмы головы и тела, а также испытала психологические страдания.

Какое наказание грозит обидчику

Полиция задержала мужчину и поместила его в СИЗО. За совершенное домашнее насилие и пытки малолетнего ребенка вероятному преступнику грозит до шести лет заключения. Правоохранители отметили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

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