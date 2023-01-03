Атаковали 60 дронов и более 30 ракет: какая ситуация в Киевской области после нескольких дней обстрелов

Последние четыре дня были очень сложными для Киевской области. Российские оккупанты выпустили около 60 дронов и 30 ракет по региону.

Однако силы ПВО сработали отлично и уничтожили эти цели. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

Важно В Киеве все еще действуют экстренные отключения света, а в области их уже отменили

Какая ситуация в Киевской области после обстрелов

По словам Кулебы, за последние четыре дня ракетные обстрелы чередовались ночными атаками дронов.

Всего около 60 дронов были уничтожены ПВО над Киевщиной. Более 30 ракет атаковали область, но они также уничтожены,

– отметил глава региона.

К сожалению, в области есть и повреждения критической инфраструктуры, но они не значительны. Кулеба отметил, что по состоянию на 3 января на Киевщине питание электроэнергии происходит в плановом режиме – экстренных отключений нет, поэтому весь регион со светом.

Кулеба добавил, что зафиксировано повреждение 28 жилых домов за последние 4 дня:

"Разрушения не значительны. Сейчас решается вопрос, как быстро помочь владельцам поврежденных домов. Также пострадали 2 человека, но они не находятся в больнице", – подчеркнул глава ОВА.

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