Жгли машины военнослужащих и волонтеров: в Киевской области задержали мужчину и женщину

В Киевской области правоохранители задержали сожителей, которые сожгли машины военнослужащих и волонтеров. Им уже сообщили о подозрении.

Мужчина и женщина получали указания от "заказчика" через мессенджер. Теперь злоумышленникам за такую "подработку" грозит до восьми лет лишения свободы.

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На Киевщине задержали поджигателей авто

29 июля в пригороде столицы сгорели три автомобиля, которые принадлежали волонтерам и военному. Оказалось, что к совершению поджогов причастна пара молодых людей – 25-летний и 20-летняя уроженцы Черкасской области, которые проживают в селе Петропавловская Борщаговка.

В результате спецоперации правоохранителей фигуранты были задержаны. Сожители искали работу и нашли в одном из мессенджеров как заработать "легкие" деньги,

– сообщили в Нацполиции.

Правоохранители также отметили, что фигуранты не получили деньги, на которые рассчитывали – куратор переслал лишь часть и пообещал остальное заплатить позже. Зато задержанные теперь понесут уголовную ответственность и могут провести восемь лет в тюрьме.

Оккупанты используют видео поджога военных автомобилей для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины.

К слову, в Харьковской области правоохранители также задержали злоумышленника, который поджег автомобиль военнослужащего. Он согласился на предложение незнакомца за деньги сжечь машину ВСУ.