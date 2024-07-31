Чоловік та жінка отримували вказівки від "замовника" через месенджер. Тепер зловмисникам за такий "підробіток" загрожує до восьми років позбавлення волі.

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На Київщині затримали паліїв авто

29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Виявилося, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка.

У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів як заробити "легкі" гроші,

– повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці також зазначили, що фігуранти не отримали гроші, на які розраховували – куратор переслав лише частину і пообіцяв інше заплатити пізніше. Натомість затримані тепер понесуть кримінальну відповідальність і можуть провести вісім років у в'язниці.

Зверніть увагу! Окупанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

До слова, у Харківській області правоохоронці також затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця. Він погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ.