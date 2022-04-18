На Киевщине запускают станции передвижного интернета и подзарядок мобильных
18 апреля 2022 , 06:32Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Сегодня на территории Киевской области запустят станции мобильного интернета и подзарядок мобильных телефонов. Они будут доступны в 5 населенных пунктах.
Об этой инициативе рассказал глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.
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Вчера, 17 апреля, местные провайдеры и гуманитарный штаб Киевской области запустили такого рода станции.
Маршруты передвижного интернета и возможности подзарядки мобильных телефонов на сегодня, 18 апреля:
- поселок Немешаево в 10:30 возле детсада "Серебряный звонок"
- село Ясная Поляна в 12:00 возле въезда
- село Кичеево в 13:15 около почты
- поселок Ворзель в 14:30 по ул. Декабристов, 10 и в 15:45 санаторий "Украина".
Предварительно жители Киевщины уже имели возможность опробовать такие станции в поселках Бородянка, Дружное и Клавдиево.
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