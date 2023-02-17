Сильный ветер и снег с дождем: на Киевщину сует непогода
Источник:Киевская ОВА
Киевскую область в субботу 18 февраля охватит непогода. Пронизывающий ветер и мокрый снег будут усложнять движение на дорогах.
Так, в Киевской области прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду, что означает 1 уровень опасности.
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Мокрый снег и гололедица
По информации Укргидрометцентра, в области облачно. Ночью будет идти умеренный мокрый снег, а днем - небольшой дождь. Температура по области ночью будет достигать +2 градусов до -3, днем – +4...+9.
Ночью дороги сковывает гололедица. Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра нужно плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
В Карпатах могут сходить лавины
Синоптики также предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Такая ситуация будет наблюдаться 18 – 19 февраля.
Кроме того, могут сходить лавины при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах. Советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Снеголовичную опасность оценивают как 2 уровень. 17 февраля она будет на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей, а 17 – 19 февраля – в горах Львовской и Черновицкой областей.