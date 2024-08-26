Радиоактивный ил, угроза наводнения и другие мифы: может ли Россия разрушить Киевскую ГЭС

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Враг во время масштабной атаки 26 августа ударил по Киевской ГЭС, дым от пожара был виден из многих уголков столицы. Из-за российской атаки в Киеве и других регионах отсутствовало электроснабжение.

В июле Россия угрожала "провокациями" на Киевской и Каневской ГЭС. Обычно после подобных угроз "под чужим флагом" враг пытается реализовать их собственноручно. Это и случилось утром в понедельник.

Киевская ГЭС – давняя угроза для столицы. Еще с момента ее постройки в 1960-х годах существует миф о том, что плотина не выдержит и вода из Киевского водохранилища затопит столицу. Чернобыльская катастрофа добавила историю о том, что на дне лежат радиоактивные отходы. А с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году плотина находится под непосредственной угрозой обстрелов.

24 Канал рассказывает о мифах и правде относительно Киевской гидроэлектростанции.

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Что произошло с Киевской ГЭС во время атаки 26 августа

Утром 26 августа в Киеве и окрестных населенных пунктах было слышно пролеты российских ракет и работу ПВО. Один из вражеских снарядов задел сооружения ГЭС в Вышгороде, видео с пожаром разошлось каналами в соцсетях.

В то же время в КОВА сообщили о двух поврежденных энергообъектах на Киевщине, а опосредованно удар по ГЭС подтвердили и в ЦПД СНБО.

Впоследствии председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что проезд через дамбу Киевской ГЭС должен открыться примерно в 16:00 – 17:00, если не будет новых воздушных тревог и атак. Также Кравченко в эфире телемарафона сообщил, что Киевская ГЭС не получила критических повреждений. По словам Кравченко, энергетики работают над возобновлением энергоснабжения: "Они проанализируют последствия, насколько быстро можно все восстановить и постепенно будем подключать всех абонентов".

Где расположена Киевская ГЭС и какова ее мощность Киевское водохранилище (море) и одноименная ГЭС – верхняя ступенька Днепровского каскада водохранилищ, ГЭС построена в 1964 – 1968 годах. Мощность электростанции – 440 МВт. ГЭС образует комплекс с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией, расположенной рядом. Здание ГЭС 51 метр в ширину и более 280 метров в длину. Сама станция включает также земляные плотины и дамбы, бетонную плотину с 20 водосбросами, шлюз. Высота плотины – 22 метра.



Обе станции – ГЭС и ГАЭС – расположены в городе Вышгород возле Киева. Одновременно со строительством ГЭС был построен древний город Вышгород – для энергетиков построили несколько отдельных микрорайонов с дворцом культуры, спорткомплексом, магазинами и тому подобное. Зато было затоплено множество сел на берегу Днепра.

В феврале – марте 2022 года вблизи Вышгорода и ГЭС проходила линия фронта, над водоемом сбивали российские вертолеты.

История Киевской ГЭС и самые популярные мифы о ней

Задолго до полномасштабного вторжения России, во времена построения крупных жилых районов в пойме Днепра – Оболони, Русановки, Левобережного и т.д., существовал миф о том, что плотину и шлюзы ГЭС прорвет и огромная волна накроет столицу.

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В Укрэнерго опровергают эти утверждения.

Каждые 5 лет все сооружения станции проверяет Межведомственная комиссия, которая проводит комплексное обследование и предоставляет выводы о состоянии гидротехнических сооружений и механического оборудования станций. Такое обследование Киевской ГЭС было проведено в 2019 году. По его результатам гидротехнические сооружения и оборудование Киевской ГЭС находятся в работоспособном состоянии, соответствуют требованиям проекта и могут выполнять свое функциональное назначение,

– говорится на сайте компании.

В Укрэнерго также добавляют, что построение плотины и водохранилища как раз и призвано сдерживать большую воду и регулировать ее ход. Кроме того, Киевская ГЭС повышает эффективность управления водными ресурсами и распределением речного стока, а новые экологически чистые гидротурбины уменьшают попадание турбинного масла в воды Днепра.



Киевская ГЭС / Фото Укргидроэнерго

В 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС на дне Киевского моря образовался осадок из радиоактивного ила с Цезием-137. В 2020 году, во время подготовки к созданию речного пути E40 из Балтийского моря в Черное, был актуализирован вопрос углубления дна водохранилища.

Как сообщало GreenPost media, МАГАТЭ рекомендовало оставить ил в покое, иначе это подвергнет риску людей, которые прямо или косвенно пользуются Киевским водохранилищем и могут подвергнуться воздействию высокого уровня радиации.



Осенью 2020 года, по данным Национального фонда исследований Украины, брались пробы воды и ила возле ЧАЭС, в Припяти, Киевском водохранилище и Днепре на предмет радионуклидов.

Есть ли угроза уничтожения плотины Киевской ГЭС

Большая война с российскими ракетными атаками актуализировала вопрос безопасности ГЭС. В июле 2024 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы хочет разрушить дамбы Киевской и Каневской ГЭС.

В Украине отрицают такую опасность, ведь Россия не контролирует ГЭС, в отличие от уничтоженной в 2023 году Каховской.

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Руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes рассказал, что худший сценарий возможного поражения Киевской и Каневской ГЭС – минимальные подтопления, отсутствие генерации электроэнергии и подачи пресной воды.

Наши станции надежно защищены. Крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны были бы залететь на территорию Украины на самолетах,

– отметил чиновник.

В НАН утверждают, что внезапный и неконтролируемый выброс воды из водохранилища может привести к материальному ущербу, затоплению значительных территорий, гибели и травмированию жителей столицы.

Ученые приводят три сценария возможного прорыва плотины:

маловероятный прорыв длиной 400 метров;

более реалистичный сценарий – полное разрушение плотины длиной 280 метров;

частичное разрушение плотины длиной 100 метров, реалистичный сценарий.



Возможные затопления в результате прорыва шириной 280 метров (слева) и 100 метров (справа) / Инфографика НАН

Интересно! ЧАО "Укргидроэнерго" заключило договор с ЧАО "Укрсталь Конструкция" об устройстве противодроновой защиты Киевской ГЭС.



По договору, до конца 2024 года подрядчик должен возвести ограждения, смонтировать поручни и защитные средства. Стоимость работ – около 12 миллионов гривен.

После удара по ГЭС, 26 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил что угрозы разрушения плотины Киевской ГЭС отсутствуют.

Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более,

– написал Коваленко.

Для разрушения плотины Киевской ГЭС нужно большое количество взрывчатки, рассказывал Громадскому радио гидролог и географ Виктор Вишневский.

По его словам, перепад уровня воды между верхним и нижним бьефом водохранилища составляет около 11,5 метров – это на четыре метра меньше, чем было в Каховском водохранилище.

Вишневский напомнил, что 18 августа 1941 года советская армия заложила в плотину ДнепроГЭС 20 тонн взрывчатки – это вес грузовика.

Разумеется 20 тонн доставить на любой охраняемый гидроузел, крайне малореально... Сами эти пугалки, что может быть разрушена Киевская ГЭС не очень меня пугают, потому что большая часть Киева находится на более высоких отметках чем уровень воды в водохранилище и нужно огромное количество взрывчатки. 20 тонн пока мне не известно, чтобы могли нести на своем борту ни крылатые ракеты, ни дроны,

– добавил гидролог.

В отличие от Каховской ГЭС, Киевскую России не удастся уничтожить, ведь агрессор просто не может заложить в залы станции взрывчатку, как это было в Новой Каховке. Поэтому, очевидно, агрессор будет пытаться уничтожить гидроэлектростанцию возле столицы, пока у него будет хватать на это сил и средств.

Что делать киевлянам в случае наводнения или внезапного подтопления

Несмотря на это, в КГГА предоставили такие советы киевлянам в случае подтопления или наводнения: