Ракетная атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о ликвидации последствий обстрела

Российская армия ночью 23 июня обстреляла Киевскую область своими ракетами типа "Калибр". Вследствие этого были повреждения в Обуховском районе.

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко отметил, что в области продолжают ликвидировать последствия ракетной атаки. Там работают все необходимые службы.

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Какова ситуация в Киевской области после ракетного удара

Кравченко рассказал, что по состоянию на 21:30 в Обуховском районе области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома, 2 из них – разрушены. Кроме того, повреждены квартиры в 8 многоэтажках.

За медицинской помощью к медикам обратилось два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не понадобилась, вся помощь оказана на месте,

– сказал глава Киевской области.

Он также рассказал, что обломками вражеских ракет также были повреждены корпуса больницы. Кроме того, повреждено 13 зданий.

"Среди них коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, помещение центра занятости, отель, медицинский центр, ряд предприятий, автомойка. В помещениях выбиты окна, балконы, двери, посеченные фасады и кровли", – объяснил Кравченко.

Председатель Киевской ОВА также отметил, что после атаки было повреждено 28 автомобилей. В то же время населению оказывается вся необходимая помощь, а представители Киевской ОВА и местной общины продолжают обрабатывать информацию о потребностях людей.

Более того, как отметил Руслан Кравченко, к оперативному восстановлению поврежденных объектов уже присоединились благотворители. Сейчас же задача всех служб, сказал председатель ОВА, – оперативно помочь людям с ремонтом поврежденных зданий и помещений.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что в целом враг запустил 3 ракеты типа "Калибр" по Украине ночью 23 июня. Силы ПВО сбили 2 цели в пределах Киевской области.