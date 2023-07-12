Скандальный ресторан Тищенко "Велюр" перестал работать
Источник:Главком
В Киеве прекратил работу ресторан "Велюр", принадлежащий скандальному нардепу Николаю Тищенко. Как пишут СМИ, вывеску затянули черным полиэтиленом, а дверь закрыта. На террасе тоже пусто.
Ресторан имеет печально известную славу, ведь работал в локдаун. "Велюр" был формально закрыт для обычных посетителей, однако туда приезжали чиновники.
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Тогда его владелец Николай Тищенко оправдался: мол, вы ничего не понимаете, это своеобразный "штаб для депутатов".
Ресторан "Велюр" не работает / Главком
Пустая терраса ресторана / Главком
Можно ли связаться с заведением
На сайте "Велюра" нет сообщений о том, что заведение приостановило работу или закрылось. Напротив, там приглашают посетить "икону стиля и гастрономического блаженства", забронировав столик или заказав еду. В соцсетях тоже нет информации – инстаграм и фейсбук не обновляли с января этого года.
Информация о ресторане / Скриншот 24 Канала
Хотя на сайте утверждают, что сегодня "Велюр" работает с десяти, 24 Канал не смог туда дозвониться. Автоответчик сообщил, что номер недействителен.
В 12:31 мы заказали пирожное "Павлова" самовывозом через форму заказа еды. Согласно сообщению на сайте, "эта форма не считается подтверждением заказа. Заведение свяжется с вами, чтобы подтвердить заказ".
На почту пришло автоматическое сообщение о том, что заказ был принят, но на момент публикации новости нам никто не перезвонил. Хотя должны связаться, чтобы знать, когда нас ждать.
Сообщение на почту о принятом заказе / Скриншот 24 Канала
Интересно, сможем ли мы полакомиться пирожным сегодня.
Есть ли комментарии от Тищенко
Сам Николай Тищенко в своем фейсбуке поздравляет с праздником Петра и Павла, рассказывает о проверке одного из лесхозов ГП "Леса Украины", но ни слова о ресторане. На момент публикации новости мы не получили от него комментария.
Также мы пытались связаться с человеком, указавшим у себя в фейсбуке, что является поваром "Велюра". Ответа пока не получили.
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Николай Тищенко регулярно попадает в скандалы.
- В частности, в январе 2023 года он посетил Таиланд, хотя, как известно, во время военного положения чиновники не могут ездить за границу. После того, как в сети назвали поездку "Операцией Пхукет", его исключили из партии "Слуга народа".
- Было и такое, что он перепутал Рождество с Пасхой.