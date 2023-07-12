Скандальный ресторан Тищенко "Велюр" перестал работать

В Киеве прекратил работу ресторан "Велюр", принадлежащий скандальному нардепу Николаю Тищенко. Как пишут СМИ, вывеску затянули черным полиэтиленом, а дверь закрыта. На террасе тоже пусто.

Ресторан имеет печально известную славу, ведь работал в локдаун. "Велюр" был формально закрыт для обычных посетителей, однако туда приезжали чиновники.

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Тогда его владелец Николай Тищенко оправдался: мол, вы ничего не понимаете, это своеобразный "штаб для депутатов".

Ресторан "Велюр" не работает / Главком



Пустая терраса ресторана / Главком

Можно ли связаться с заведением

Ресторан относится к самой высокой ценовой категории. Хотя киевские заведения дорогие, но Велюр прославился как один из самых дорогих: цены там выше в 10 раз, чем в других ресторанах. В актуальном меню 250 миллилитров ягодного компота (фактически стаканчик) стоят 160 гривен. Цены на некоторые виды пиццы достигают тысячи гривен, а то и двух.

На сайте "Велюра" нет сообщений о том, что заведение приостановило работу или закрылось. Напротив, там приглашают посетить "икону стиля и гастрономического блаженства", забронировав столик или заказав еду. В соцсетях тоже нет информации – инстаграм и фейсбук не обновляли с января этого года.

Информация о ресторане / Скриншот 24 Канала

Хотя на сайте утверждают, что сегодня "Велюр" работает с десяти, 24 Канал не смог туда дозвониться. Автоответчик сообщил, что номер недействителен.

В 12:31 мы заказали пирожное "Павлова" самовывозом через форму заказа еды. Согласно сообщению на сайте, "эта форма не считается подтверждением заказа. Заведение свяжется с вами, чтобы подтвердить заказ".

На почту пришло автоматическое сообщение о том, что заказ был принят, но на момент публикации новости нам никто не перезвонил. Хотя должны связаться, чтобы знать, когда нас ждать.

Сообщение на почту о принятом заказе / Скриншот 24 Канала

Интересно, сможем ли мы полакомиться пирожным сегодня.

Есть ли комментарии от Тищенко

Сам Николай Тищенко в своем фейсбуке поздравляет с праздником Петра и Павла, рассказывает о проверке одного из лесхозов ГП "Леса Украины", но ни слова о ресторане. На момент публикации новости мы не получили от него комментария.

Также мы пытались связаться с человеком, указавшим у себя в фейсбуке, что является поваром "Велюра". Ответа пока не получили.

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Чем известен владелец "Велюра"

Николай Тищенко регулярно попадает в скандалы.