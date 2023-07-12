Ресторан має сумну славу, адже працював у локдаун. "Велюр" був формально закритий для звичайних відвідувачів, проте туди приїздили чиновники.

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Тоді його власник, Микола Тищенко, виправдався: мовляв, ви нічого не розумієте, це своєрідний "штаб для депутатів".

Ресторан "Велюр" не працює / Главком

Порожня тераса ресторану / Главком

Цікаво! Ресторан належить до найвищої цінової категорії. Хоча київські заклади дорогі, та "Велюр" уславився як один із найдорожчих: ціни там вищі у 10 разів, ніж в інших ресторанах. В актуальному меню 250 мілілітрів ягідного компоту (фактично стаканчик) коштують 160 гривень. Ціни на деякі види піци сягають тисячі гривень, а то і двох.

Чи можна зв'язатися із закладом

На сайті "Велюру" немає повідомлень про те, що заклад призупинив роботу чи закрився. Навпаки, там запрошують відвідати "ікону стилю і гастрономічного блаженства", забронювавши столик чи замовивши їжу. У соцмережах також немає інформації – інстаграм і фейсбук не оновлювали із січня цього року.

Інформація про ресторан / Скриншот 24 Каналу

Хоча на сайті стверджують, що сьогодні "Велюр" працює із десятої, 24 Канал не зміг туди додзвонитися. Автовідповідач повідомив, що номер не є дійсним.

О 12:31 ми замовили тістечко "Павлова" самовивозом через форму замовлення їжі. Згідно з повідомленням на сайті, "ця форма не вважається підтвердженням замовлення. Заклад зв'яжеться з вами, щоб підтвердити замовлення".

На пошту прийшло автоматичне повідомлення про те, що замовлення прийняли, та на момент публікації новини нам ніхто не передзвонив. Хоча мали би зв'язатися, щоб знати, коли на нас чекати.

Повідомлення на пошту про прийняте замовлення / Скриншот 24 Каналу

Цікаво, чи зможемо ми поласувати тістечком сьогодні.

Чи є коментарі від Тищенка

Сам Микола Тищенко у своєму фейсбуці вітає зі святом Петра і Павла, розповідає про перевірку одного з лісгоспів ДП "Ліси України", але жодного слова про ресторан. На момент публікації новини ми не отримали від нього коментаря.

Також ми намагалися зв'язатися з людиною, яка вказала у себе в фейсбуці, що є кухарем "Велюру". Відповіді поки не отримали.

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Чим відомий власник "Велюру"

Микола Тищенко регулярно втрапляє у скандали.