"Никогда не простишь": акушерка сняла, что происходило в укрытии роддома Киева во время тревоги
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, подвергая опасности жизни гражданских. В частности, появилось видео происходившего в роддоме столицы во время длительной воздушной тревоги и атаки.
В ночь на 25 ноября, враг нанес массированный удар дронами по Киеву. Воздушная тревога продолжалась около 6 часов – до 08:45. Впоследствии телеграм-каналы и СМИ распространили видео, на котором видно, что происходило в укрытии одного из родильных домов, – информирует 24 Канал.
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Киевский роддом во время массированной атаки
Как пишут медиа, соответствующий ролик сняла сотрудница медицинского учреждения – акушерка, которая в ту ночь была на смене. На кадрах видны мамы с младенцами, которые вынуждены прятаться от российских "Шахедов" в укрытии родильного дома. Как понятно из видео, оно оборудовано кроватями и другим необходимым оборудованием.
Что происходило в роддоме Киева во время тревоги: смотрите видео
На фоне кадров с укрытия роддома слышны слова: "Никогда не простишь, никогда не простишь", – из песни SHUMEI "Тревога". Очевидно, они сейчас являются национальным лозунгом для всех украинцев, которые уже более полугода вынуждены прятаться от российской угрозы с неба.
Больше об атаке на столицу
- Российские оккупанты выпустили 75 дронов-камикадзе по сердцу нашего государства. Силы ПВО продемонстрировали почти безупречную работу, сбив 74 враждебных цели. В частности, Силы обороны Юга Украины уничтожили 3 беспилотника типа Shahed-131/136 в Николаевской и Кировоградской областях.
- Однако, к сожалению, не обошлось без разрушений. Собственно, в результате падения обломка БПЛА пожар вспыхнул в детском саду Соломенского района Киева. В домах вокруг были выбиты окна и двери. Кроме того, разрушения подверглись постройкам в других районах столицы.
- Также известно о 5 пострадавших вследствие этого массированного обстрела. Среди них есть 11-летний ребенок. Президент Владимир Зеленский констатировал, что Россия сознательно терроризирует украинцев. Более того, важно, что эта атака была на 90-ю годовщину Голодомора.