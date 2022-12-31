Комендантский час в Киевской области: какие ограничения будут действовать во время праздников

В Киевской области ежедневно действует комендантский час. Его не отменяли и в новогоднюю ночь.

Так, комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Поэтому соблюдайте соответствующие правила.

Обратите внимание Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут во Львове

Комендантский час в Киевской области

Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации по всей территории региона продлены с 1 по 8 января.

Обратите внимание, что во время новогодних праздников комендантский час будет действовать в обычном режиме – то есть с 23:00 до 5:00. Никаких изменений и послаблений не предусмотрено.

Во время комендантского часа нельзя:

находиться на улице и в других общественных местах,

перемещаться транспортом или пешком.

Комендантский час по всем областям Украины

Киев – с 23:00 до 5:00

Винницкая область – с 00:00 до 5:00

Волынская область – с 00:00 до 5:00

Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00

Донецкая область – с 21:00 до 5:00

Житомирская область – с 00:00 до 5:00

Закарпатская область – нет комендантского часа

Запорожская область – с 23:00 до 5:00

Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00

Кировоградская область – с 23:00 до 5:00

Луганская область – с 21:00 до 5:00

Львовская область – с 00:00 до 5:00

Николаевская область – с 22:00 до 6:00

Одесская область – с 23:00 до 5:00

Полтавская область – 23:00 до 5:00

Ровенская область – с 00:00 до 5:00

Сумская область – с 23:00 до 5:00

Тернопольская область – с 23:00 до 5:00

Харьковская область – с 23:00 до 5:00

Херсонская область – с 19:00 до 6:30

Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00

Черкасская область – с 23:00 до 5:00

Черновицкая область – с 23:00 до 5:00

Черниговская область – с 23:00 до 4:00.

Исключением является задействованность в работе критической инфраструктуры, если у человека есть подтверждение в виде спецпропуска. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.