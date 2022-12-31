Комендантский час в Киевской области: какие ограничения будут действовать во время праздников

31 декабря 2022, 11:18
Читати новину українською

Источник:

КОВА

В Киевской области ежедневно действует комендантский час. Его не отменяли и в новогоднюю ночь.

Так, комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Поэтому соблюдайте соответствующие правила.

Обратите внимание Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут во Львове

Комендантский час в Киевской области

Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации по всей территории региона продлены с 1 по 8 января.

Обратите внимание, что во время новогодних праздников комендантский час будет действовать в обычном режиме – то есть с 23:00 до 5:00. Никаких изменений и послаблений не предусмотрено.

Во время комендантского часа нельзя:

  • находиться на улице и в других общественных местах,
  • перемещаться транспортом или пешком.
Важно! Исключением является задействованность в работе критической инфраструктуры, если у человека есть подтверждение в виде спецпропуска. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Комендантский час по всем областям Украины

  • Киев – с 23:00 до 5:00
  • Винницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Волынская область – с 00:00 до 5:00
  • Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
  • Донецкая область – с 21:00 до 5:00
  • Житомирская область – с 00:00 до 5:00
  • Закарпатская область – нет комендантского часа
  • Запорожская область – с 23:00 до 5:00
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00
  • Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
  • Луганская область – с 21:00 до 5:00
  • Львовская область – с 00:00 до 5:00
  • Николаевская область – с 22:00 до 6:00
  • Одесская область – с 23:00 до 5:00
  • Полтавская область – 23:00 до 5:00
  • Ровенская область – с 00:00 до 5:00
  • Сумская область – с 23:00 до 5:00
  • Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
  • Харьковская область – с 23:00 до 5:00
  • Херсонская область – с 19:00 до 6:30
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Черкасская область – с 23:00 до 5:00
  • Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
  • Черниговская область – с 23:00 до 4:00.

Автор: Софія Ковнір