Комендантский час в Киевской области: какие ограничения будут действовать во время праздников
31 декабря 2022, 11:18Читати новину українською
Источник:КОВА
В Киевской области ежедневно действует комендантский час. Его не отменяли и в новогоднюю ночь.
Так, комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Поэтому соблюдайте соответствующие правила.
Обратите внимание Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут во Львове
Комендантский час в Киевской области
Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации по всей территории региона продлены с 1 по 8 января.
Обратите внимание, что во время новогодних праздников комендантский час будет действовать в обычном режиме – то есть с 23:00 до 5:00. Никаких изменений и послаблений не предусмотрено.
Во время комендантского часа нельзя:
- находиться на улице и в других общественных местах,
- перемещаться транспортом или пешком.
Комендантский час по всем областям Украины
- Киев – с 23:00 до 5:00
- Винницкая область – с 00:00 до 5:00
- Волынская область – с 00:00 до 5:00
- Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
- Донецкая область – с 21:00 до 5:00
- Житомирская область – с 00:00 до 5:00
- Закарпатская область – нет комендантского часа
- Запорожская область – с 23:00 до 5:00
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00
- Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
- Луганская область – с 21:00 до 5:00
- Львовская область – с 00:00 до 5:00
- Николаевская область – с 22:00 до 6:00
- Одесская область – с 23:00 до 5:00
- Полтавская область – 23:00 до 5:00
- Ровенская область – с 00:00 до 5:00
- Сумская область – с 23:00 до 5:00
- Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
- Харьковская область – с 23:00 до 5:00
- Херсонская область – с 19:00 до 6:30
- Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
- Черкасская область – с 23:00 до 5:00
- Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
- Черниговская область – с 23:00 до 4:00.