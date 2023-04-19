Наживался на человеческом горе: глава общины в Киевской области разворовывал деньги из местного бюджета

Полиция разоблачила главу одной из общин Киевской области в присвоении денег местного бюджета. Их должны были направить на укрепление берегов Десны.

Кроме этого, должностное лицо требовало взятку от фирмы предпренимателя, которая выполняла роботы на реке. Сейчас прокуратура выбирает меру пресечения для мужчины.

Смотрите также Еще 100 миллионов на дроны: обвиняемый за "рекордную взятку" пошел на соглашение с САП

Что известно о разоблачении должностного лица

В полиции установили, что в апреле 2023 года 36-летний глава общины встретился с предпринимателем, который должен был провести восстановительные работы в прибрежной полосе реки Десна и построить там сооружения для укрепления берегов. Во время общения чиновник заставил мужчину заплатить взятку в размере 15% от общей стоимости работ, то есть почти 50 тысяч гривен.

Полиция Киева задержала председателя одной из громад во время взятки / Фото Национальная полиция в городе Киеве

Впоследствии глава общины предложил предпринимателю подписать акт приема выполненных работ, которые уже были фактически выполнены. Таким образом, он хотел распределить бюджетные средства в размере 124 тысяч гривен между сторонами договора.

Правоохранители задержали фигуранта во время передачи ему денег,

– сообщили в полиции.



Глава одной из общин Киевщины незаконно присвоил себе деньги / Фото Национальная полиция в городе Киеве

Злоумышленнику объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, мужчина не сможет занимать высокие государственные должности сроком до 3 лет.

Коррупция в Киевской области: последние новости