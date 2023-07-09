Бросился с кулаками и толкнул на асфальт: в Киевской области любитель русской музыки избил военную

В Фастовском районе Киевской области произошел инцидент между военной Альбиной Литвин и мужчиной, слушавшим российскую музыку. После замечания женщины тот бросился на нее с кулаками.

У женщины разбита губа

Военная рассказала, что событие произошло в ее день рождения. Она вместе с подругой пошла в магазин и увидела там компанию мужчин, распивающих спиртные напитки. Из их автомобиля, в котором были открыты окна, звучала российская музыка.

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Литвин сделала компании замечание за музыку исполнителей государства-агрессорки. Однако в тот момент с оскорблениями на нее набросился владелец автомобиля. Женщина сказала, что вызовет полицию. Мужчине это не понравилось и он подошел к военной и начал ее бить кулаками по лицу и голове.

От полученных ударов упала на асфальт и частично потеряла сознание. Когда пришла в себя, то обнаружила, что у меня разбита с левой стороны губа и шла кровь. Неизвестного мужчину держал его знакомый, чтобы он больше не наносил мне ударов,

– рассказала военная.

Женщина попросила свою подругу вызвать полицию, однако нападающий сел в автомобиль и уехал. Так что военная решила рассказать об этой ситуации в своем тиктоке.

Военная рассказала, как на нее напал любитель российской музыки: видео