В Киевской области после российского нашествия разрушены пять мостов
5 апреля 2022 , 08:39Читати новину українською
Источник:Минифраструктуры
В результате полномасштабного вторжения России в Киевской области разрушено 5 мостов. Несколько из них уже начинают восстанавливать.
По подсчетам Мининфраструктуры, на восстановление одного моста понадобится 2 – 3 месяца. Об этом сообщили 4 апреля.
Обратите внимание На Северном мосту в Киеве полностью восстановили движение транспорта в обоих направлениях
В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2 – 3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для восстановления сообщения по трассе Киев – Чоп,
– говорится в сообщении.
Поэтому на Киевщине разрушены 5 мостов:
- мост на автомобильной дороге М-06 Киев – Чоп, Стоянка;
- мост между Бучей и Ирпенем;
- мост через р. Буча, на дороге Т-10-01;
- мост на дороге Р-30 Подъезд к Ирпеню км 6+000;
- мост на дороге М – 07 Киев – Ковель-Ягодин км 23+000 через реку Ирпень в Гостомеле.
Сейчас Службы автодорог в Киевской области уже начали работу над:
- устройством переправы и началом строительства моста на трассе М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка;
- устройством временной дороги и строительством нового моста на маршруте Р-30. Подъезд до Ирпеня.
Интересно – в наше время не казнят, но все скабеевы и другие мудозвоны закончат за решеткой, – Зеленский: видео