В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы пуска "Калибров"

В ночь на 28 августа в Киеве и большинстве регионов объявляли тревогу. В Воздушных силах предупреждали о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

После 3:30 в областях начали массово выть сирены, извещая об опасности. Украинцев призывали перейти в безопасные места и оставаться там до отбоя.

Обратите внимание Многочисленные тревоги через МиГ: Воздушные силы объяснили, почему часто объявляли и почему они кратки

Запорожская, Херсонская и Николаевская область – активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении. В этих областях тревога сохраняется.

4:54 В Киеве и ряде областей объявили отбои.

В КМВА сообщили о возможных пусках ракет "Калибр" с Черного моря. Там призвали местных жителей оставаться в укрытиях.Ракетная опасность распространилась и на Запад. О воздушной тревоге сообщили в Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской областях.Группа ракет в направлении Миргорода Полтавской области. Кроме того, тревога раздается в Черниговской области.Сирены воют в Киеве.В Воздушных силах сообщили, что в Днепропетровской области работает ПВО.Жителей Днепропетровщины просят быть в укрытиях.О тревоге известили и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.Карта Украины стремительно краснеет. Черкасская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская области также ракетная опасность.Тревога продолжает распространяться по Украине, красной уже стала Кировоградская область.В Воздушных силах сообщили об опасности атаки ракетами и жителей Одесщины.Через несколько минут сирены взвыли и в Днепропетровской и Запорожской областях.Воздушные силы известили ракетную опасность для Николаевской и Херсонской областей. Там объявили тревогу.

Подчеркиваем: во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывать о том, что нельзя выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или попаданий вражеских ракет и "Шахедов". Не будьте сообщниками окупантов!