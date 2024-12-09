В Киевской области таксист высадила семью погибшего военного: в Uklon уже разбираются

В Киевской области водитель такси Uklon высадила из машины семью погибшего военного. Причиной стало то, что ее попросили выключить русскоязычный навигатор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Петрив в фейсбуке, которая и рассказала об этом инциденте.

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Какие детали инцидента между таксистом и семьей военного

Елена Петрив рассказала, что в такси ехали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.

Водитель такси во время поездки говорила на русском языке, ее навигатор также был настроен на русском. После того, как пассажирки попросили "убрать русское" таксист начала кричать, а впоследствии высадила клиентов посреди трассы неподалеку Вышгорода, что в Киевской области.

По словам Петрив, поездка также завершилась такими словами водителя: "Я сейчас тебя догоню и по голове надаю".

Женщина, которая рассказала этот инцидент, отметила, что история не ее, но участники ссоры "до сих пор не могут прийти в себя".

Впоследствии в комментариях под заметкой компания Uklon попыталась связаться с Еленой Петрив, чтобы уточнить детали.



Uklon пытался связаться с Еленой Петрив относительно деталей инцидента / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Впоследствии в Uklon отметили, что разбираются уже с этим случаем, а также отметили, что инцидент действительно "недопустим" для компании.