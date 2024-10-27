В Киеве открылся магазин с российскими товарами: горожане возмутились
Источник:Ирина Плехова
В Киеве возле станции метро "Шулявская" открылся магазин, в котором торгуют российскими товарами. В частности там заметили полотенца, произведенные в России.
На ассортимент магазина обратила внимание киевлянка Ирина Плехова. В комментариях к сообщению женщины другие украинцы также выразили возмущение.
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В киевском магазине заметили российские товары
Отмечается, что новый магазин в районе Шулявки расположен в подземном переходе рядом с адресом Довженко, 1. Там внимание киевлянки привлекла этикетка на русском языке на наборе полотенец.
Ирина Плехова рассказала, что после этого она решила проверить штрихкод и выяснить, в какой стране изготовлен этот товар.
Я давай смотреть штрихкод. И оказывается, что производитель даже не условная Беларусь, а Россия. Подошла к работнице, спросила, как им торгуется российскими товарами. Она, конечно, не вызверилась на меня, а оскалилась, потому что я только что настроение ей испортила,
– рассказала киевлянка.
Автор сообщения также попросила убрать с полок магазина российские товары. Однако в ответ работница лишь сказала, что магазин якобы уже закрывается.
Ирина Плехова призвала соответствующие государственные органы обратить внимание на этот инцидент.