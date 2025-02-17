Ночной террор "Шахедами": после атаки на Киевщине значительные разрушения, есть пострадавший

Российская армия не прекращает ночного террора дронами-камикадзе и в ночь на 17 февраля запустила БПЛА по Киевской области. В результате атаки в области есть разрушения в нескольких районах, а также пострадал человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Смотрите также В Киеве раздаются громкие взрывы: город под ударом "Шахедов"

Какие последствия атаки на Киевщине

Ночью 17 февраля страна-агрессор в очередной раз терроризировала Киевскую область ударными БпЛА. Силы ПВО отражали вражескую атаку, есть сбитые цели. Благодаря украинским защитникам неба попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Однако в результате падения обломков есть повреждения в 4 районах Киевской области и известно по меньшей мере об 1 пострадавшем. Так, в Бориспольском районе в результате атаки пострадал юноша 2003 года рождения – он получил травму руки. Медики оказали 21-летнему мужчине помощь на месте – он не нуждался в госпитализации. Кроме того, в Бориспольском районе также в результате атаки поврежден частный дом.

В Вышгородском районе в результате российской атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.

В Фастовском районе произошел пожар на территории складского помещения. Спасатели также оперативно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших в этом районе Киевщины не поступала.

Последствия атаки на Киевщину – больше в галерее

В Обуховском районе в результате атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. О пострадавших не сообщали.

Поврежденная машина после атаки / Фото Нацполиции

В Киевской ОГА сообщили, что сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий террористической атаки врага. В полиции Киевской области добавили, что по фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство.