Почти 8 часов террора: Россия ночью атаковала Киевскую область "Шахедами"

В ночь на 19 февраля российская армия терроризировала Киевскую область "Шахедами". В результате атаки в регионе есть повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и полицию Киевской области.

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Последствия атаки в Киевской области

Ночью 19 февраля Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Ночной террор продолжался почти 8 часов. Силы ПВО отбили вражескую атаку и сбили ударные БпЛА.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Также не сообщалось о пострадавших.

В то же время в результате падения обломков есть незначительные повреждения. Так, в Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные.

В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля.

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В очередной раз обращаемся к жителям области с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких. Будьте ответственными,

– призвали в ОВА.

Сейчас полицейские фиксируют последствия очередного военного преступления российской армии.

К слову, в ночь на 19 февраля российская армия запустила о территории Украины 167 ударных БПЛА. Силы ПВО отражали атаку в 14 областях Украины и уничтожили 106 дронов-камикадзе. Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.