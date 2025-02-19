Почти 8 часов террора: Россия ночью атаковала Киевскую область "Шахедами"
В ночь на 19 февраля российская армия терроризировала Киевскую область "Шахедами". В результате атаки в регионе есть повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и полицию Киевской области.
К теме Без света сотни домов, поврежден детский сад: атака БпЛА на Одессу имеет масштабные последствия
Последствия атаки в Киевской области
Ночью 19 февраля Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Ночной террор продолжался почти 8 часов. Силы ПВО отбили вражескую атаку и сбили ударные БпЛА.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Также не сообщалось о пострадавших.
В то же время в результате падения обломков есть незначительные повреждения. Так, в Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные.
В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, атаках дронов, взрывах и последствиях российских атак – читайте в нашем телеграмме.
Последствия атаки в Киевской области – больше в галерее
В очередной раз обращаемся к жителям области с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких. Будьте ответственными,
– призвали в ОВА.
Сейчас полицейские фиксируют последствия очередного военного преступления российской армии.
К слову, в ночь на 19 февраля российская армия запустила о территории Украины 167 ударных БПЛА. Силы ПВО отражали атаку в 14 областях Украины и уничтожили 106 дронов-камикадзе. Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.