Киевскую область снова атакуют вражеские дроны: в регионе работает ПВО

В Киевской области поздно вечером 23 февраля залетели вражеские дроны. По целям оккупантов активно работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. В регионе также объявлена воздушная тревога.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревогу в Киевской области объявили в 21:18. Воздушные силы писали о движении "Шахедов" в направлении региона.

Внимание! Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА,

– отмечали военные.

Уже около 21:33 стало известно о работе противовоздушной обороны в регионе. Соответствующие детали написали в Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

В областной военной администрации призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

Кроме того, там также попросили соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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