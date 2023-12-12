"Киевстар упал, потому что очень скользко": яркие мемы об отсутствии связи у украинцев

Сотни украинцев испытали трудности с сетью из-за сбоя в работе мобильного оператора Киевстар. Однако это не помешало им создавать новые мемы, даже если они остались без связи и интернета.

Украинцы точно знают, что неприятности боятся шуток. Тема, которая сегодня, 12 декабря, остается в топе обсуждения – отсутствие связи у абонентов сети Киевстар – вызвала волну шуток в сети, пишет 24 Канал.

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Мемы об отсутствии связи

Люди буквально со скоростью света отреагировали на исчезновение связи и отразили это в своих творческих мемах. Недавно сеть заполонили мемы, касающиеся "маленького винтика" Кивы. Но даже его ликвидацию украинцы смогли связать с отсутствием связи у Киевстара.



Сбой в работе Киевстар / мем из соцсетей

Пока официальной информации о возобновлении работы сети Киевстар нет, пользователи соцсетей не теряют энергии и придумали способ отправки сообщений. Абонентам Киевстара предлагают воспользоваться голубиной почтой.



Нет связи в Киевстар / мем из соцсетей

В соцсети пользователи решили не медлить и объединить в мемах сразу две проблемы – хакерскую атаку на Киевстар и ситуацию, которая произошла с метрополитеном в Киеве.



Некоторые киевляне остались без связи и без метро / мем из соцсетей

Украинцев, которые пользуются оператором Киевстар, ситуация конечно расстроила, однако большинство из них взяли себе на вооружение цитату Леси Украинки – "Чтобы не плакать, я смеялась".

Подборка мемов об отсутствии сети у абонентов Киевстар – больше в карусели / мемы пользователя фейсбук Сайт "Є". Новости

Сбой работы Киевстара связан с кибератакой, но представители компании пока не прокомментировали ситуацию. Людям остается только ждать, но они не теряют время и создают еще больше мемов о Киевстаре.

Мемы об отсутствии связи в Киевстар – больше в галерее

Сбой в работе Киевстар: что известно