Хакерская атака на Киевстар: Подоляк объяснил, чего хотел достичь враг
Утром 12 декабря Киевстар подвергся мощной хакерской атаке со стороны российских хакеров группы "Солнцепек". Такие операции россиян преследуют только одну цель.
Киевстар понемногу приходит в себя от хакерской атаки. Как в самой компании, так и в Украине проведут подробную работу над ошибками, чтобы проанализировать, как в будущем уберечься от таких атак. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, назвав главную цель оккупантов.
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"Единственная цель – деморализация. Максимальная деморализация. Показать, что у них есть любые возможности, чтобы зайти к Вам домой и влиять на Вас. Это единственная цель", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Украина становится сильнее
Несмотря на мощную хакерскую атаку, Киевстар постепенно возобновляет работу. В конце концов, в Украине есть замечательные специалисты, которые будут восстанавливать и сопротивляться на любом направлении.
Будут находить другие возможности для модерации тех или иных процессов, необходимых для того, чтобы обеспечить оборону страны. Безусловно, нужно проанализировать, что произошло, как они проникли внутрь и как можно будет предотвращать в будущем, по крайней мере, снизить катастрофичность вмешательств в киберсистемы,
– рассказал Подоляк.
Безусловно, специалисты подробно проанализируют сложившуюся ситуацию и сделают соответствующие выводы. Таким образом, Украина будет становиться все сильнее.
"Да, это плохо, что мы находимся в состоянии войны, но с каждым разом мы получаем дополнительный опыт, как этому противодействовать. И мы становимся все сильнее и сильнее. Потому что это функциональность. Мы сильнее духом, мы можем устоять, мягко говоря, против страны, которую еще вчера все боялись", – подчеркнул Подоляк.
Украина показала, что может эффективно контратаковать. Более того, что с меньшим количеством ресурсов мы эффективнее оккупантов. Поэтому при всех сложностях, в частности с Киевстар, выводы будут сделаны, а работа возобновлена.
Хакерская атака на Киевстар: коротко
- Утром 12 декабря в Киевстар произошел масштабный сбой. У абонентов не работал ни мобильный, ни домашний интернет или связь. Впоследствии в компании заявили, что стали жертвами атаки хакера со стороны россиян. Как стало известно впоследствии, защиту Киевстар взломали через учетную запись одного из работников.
- Начали говорить, что из-за атаки произошла утечка персональных данных абонентов. Активно этот тезис начали распространять и оккупанты. Однако в Киевстар заверили, что данные пользователей защищены и никак не пострадали из-за хакерской атаки.
- Постепенно в Киевстар восстанавливали услуги домашнего Интернета и связи. На утро 15 декабря пользователи сообщают, что появилась возможность пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки.