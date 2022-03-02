В Киевской области взяли под стражу 10 российских убийц
Источник:Киевская городская прокуратура
Оккупантов арестовали работники Киевской областной прокуратуры. Россиян подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Оккупантов задержали во время обороны позиций Вооруженными Силами Украины. Следователи отметили, что среди них есть командиры и рядовые.
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Кого захватили
В частности, есть командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Они ворвались в Украину с целью захватить ее территорию.
Они выполняли преступные приказы руководства России по убийству военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
Один из задержанных россиян / Фото Офиса генерального прокурора