Прикордонники розширюють "кілл-зону" на Південно-Слобожанському напрямку
11 апреля, 02:39
Расширяют "кил-зону": пограничники показали достижения на Южно-Слобожанском направлении

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Украинские пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении активно уничтожают российскую логистику и технику.
  • Подразделение расширяет "килл-зону", нанося удары по транспортным средствам, складах боеприпасов и артиллерийских установках в тылу врага.

Украинские пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" продолжают поражать российские цели на Южно-Слобожанском направлении. Благодаря работе разведывательно-ударных групп они все глубже бьют по логистике противника.

Враг понес значительные потери, которые будет сложно восстановить. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Что известно об успешной работе пограничников?

На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" продолжают активные боевые действия, направленные на поражение российской логистики и техники.

По данным военных, подразделение расширяет так называемую "кил-зону", нанося удары на большей глубине в тылу врага. Это позволяет системно уничтожать транспортные средства, склады боеприпасов и другие ресурсы, необходимые для обеспечения оккупационных сил.

В результате работы разведывательно-ударных групп был поражен транспорт, полевые склады с боекомплектом, а также артиллерийскую установку российских войск.

Украинские силы продолжают ослаблять логистические возможности противника, усложняя снабжение и передвижения его подразделений на этом направлении.

Как украинские пограничники уничтожают врага?

  • Пограничники-операторы "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер и мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении. Кроме того, были поражены огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.

  • Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанес врагу потерь в технике на около 28 миллионов долларов США.

  • Бойцы подразделения "Феникс" уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС на Луганщине, которая стоит около 600 тысяч долларов. Это лишь второй случай уничтожения такой станции с начала полномасштабного вторжения, первый был в июне 2024 года.