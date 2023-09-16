Не могут себе это представить: МАГАТЭ убеждено, что Россия не передаст ядерные технологии Ким Чен Ину
Источник:Yonhap
Глава МАГАТЭ убежден, что Россия не будет торговать технологиями ядерного оружия с Северной Кореей. Он не верит, что ядерное государство нарушит договоренности и передаст информацию "стране вне режима".
На днях Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ином. Главной темой двух диктаторов, вероятно, было поставки России оружия. Северная Корея в свою очередь могла бы попросить передать ей современные технологии.
Смотрите также Ночной бронепоезд под бдительным оком Китая: что Путину пообещал Ким Чен Ин
МАГАТЭ хочет сотрудничать с КНДР
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси уверен, что Россия осознает свои обязательства как постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника Договора о нераспространении ядерного оружия. В МАГАТЭ утверждают, что вряд ли Путин будет передавать КНДР технологии ядерного оружия.
Я не могу представить, что страны будут участвовать в торговле или обмене (технологиями ядерного оружия – 24 Канал) со страной, имеющей такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР,
– заявил Гросси.
Глава надеется, что соблюдение договоренностей Россией по ядерному оружию продолжится и дальше. Рафаэль Гросси убежден, что Россия может "помочь" Северной Корее договориться с МАГАТЭ или создать "пути укрепления доверия" с другими странами.
Мы доступны, мы заинтересованы, и мы хотим, конечно, чтобы Северная Корея сотрудничала с нами,
– заявил глава МАГАТЭ.
Однако структура не обсуждала с КНДР возвращение инспекторов МАГАТЭ, которых выслали еще в 2009 году. Рафаэль Гросси добавил, что сейчас продолжаются "очень тревожные элементы" по активности на ядерном испытательном полигоне. В настоящее время испытания находятся ни под чьим надзорным контролем.
Встреча Путина и Ким Чен Ина
- Глава Северной Кореи прибыл в Россию на бронепоезде еще 12 сентября. Российская армия испытывает значительные проблемы с боеприпасами, что заставило Путина просить помощи у КНДР. Это и должно было стать неофициальной, но главной причиной приезда Ким Чен Ина.
- Северная Корея, вероятно, передаст оружие России, однако вряд ли сможет оказать необходимое ему количество помощи. Ким Чен Ын имеет собственные интересы в сотрудничестве и, скорее всего, просил у России их передовые технологии.
- Путин всячески пытался угодить "последней надежде" и даже проводит главе КНДР экскурсии. В ходе визита в Россию, Ким Чен Ын, в частности, посетил завод по производству истребителей. Ему даже показали демонстрационный полет многоцелевого истребителя Су-35. На фоне этого главу КНДР внесли в базу "Миротворец".