Ким Чен Ын не привык к такой убогой жизни, как у Путина, – политтехнолог

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию. Он уже провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которые продолжались два часа.

На самом деле это очень короткая публичная беседа, во время которой вряд ли обсуждали что-то сенсационное. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Ким Чен Ын привык к красивой жизни

Михаил Шейтельман предположил, что если Ким Чен Ыну в России будет предложено пообедать блюдами из меню Путина, то он категорически откажется. Гастрономические предпочтения лидера Северной Кореи существенно отличаются от бункерного деда.

Я читал меню Путина. Его публиковали, когда приезжал Эрдоган. Биточки, котлеты, пюре. А Ким Чен Ин привык именно к шампанскому, икре, крабам. Он скажет: "Я это есть не буду". Ким Чен Ин привык к красивой жизни, не такой серой и убогой, как у Путина,

– считает он.

Шейтельман о визите Ким Чен Ына в Россию: смотрите видео

Ким Чен Ын приехал в Россию: коротко