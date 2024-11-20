Ким Чен Ын подсаживает Путина на оружейную иглу

После визита Путина в Пхеньян и встречи с Ким Чен Ыном я отмечал, что российский военный преступник запросит у северокорейского диктатора не только боеприпасы, но и технику.

Ким Чен Ын сознательно подставляет Путина

Я описал, какие типы техники армии КНДР могут заинтересовать Россию – преимущественно однотипная советская и с одинаковыми калибрами. Но, похоже, все оказалось совсем наоборот. Точнее, Путин то просил об этой технике, а вот Ким Чен Ын решил передавать ему совсем другую. Об этом заявил Александр Коваленко, информирует 24 Канал.

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Недавно появились первые фото с транспортировки по железной дороге в России 170-миллиметровых САУ M1989 Koksan. А на днях издание Financial Times сообщило, что кроме этих самоходных артиллерийских установок, КНДР передала России 240-миллиметровые РСЗО, вероятнее всего М1985/М1991.

Важно понимать, что М1989 и М1985/М1991 – это артиллерийские системы, которые имеют не свойственные России калибры. Речь идет о ствольном 170-миллиметровом и реактивном 240-миллиметровом соответственно.

Казалось бы, КНДР могла отправить России РСЗО 122-го калибра или 300-го, САУ 152-го, гаубицы 122-го, но нет. Не их Северная Корея отправила России.

То есть Ким Чен Ын начал поставлять России артиллерию тех калибров, которые на российских предприятиях не производятся и которые Владимиру Путину придется регулярно покупать у КНДР, конечно же, по крайне завышенным ценам. Хитрый Ким Чен Ын ставит Путина в позу человека, который постоянно просит, зависит и приползает на четвереньках.

Конечно, не исключено, что следующие партии техники от КНДР в Россию уже будут соответствовать "родным" советским/российским калибрам, но, возможно, и нет. Возможно, Ким Чен Ын продолжит поставлять Путину технику со специфическими калибрами, типа М2018 155-го, РСЗО 132-го и 200-го и прочего.

Однако нам не легче от того, как именно происходит сотрудничество между Россией и КНДР, а реакция Запада на это была бы желательной. Ведь чем больше попустительства от Запада – тем больше самоуверенность диктаторов во вседозволенности.