Россия имеет что предложить Северной Корее. Не исключено, что за желательно Ким Чен Ын, уже приехал во Владивосток, будет торговаться. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Что Россия может дать КНДР в обмен на оружие

В августе в Северную Корею приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. Вероятно, тогда были достигнуты определенные договоренности. Однако, конечно, основные переговоры должны состояться между двумя лидерами – Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Это будет определенная политическая игра с элементом торговли, прежде всего, со стороны Северной Кореи. Они могут передать артиллерийские снаряды советских калибров, и старые запасы, и новое производство, также могут дать ракеты для РСЗО,

– отметил Владимир Фесенко.

В то же время маловероятно, что помощь КНДР сможет покрыть потребности России на длительное время. Однако на первое время это может помочь оккупантам. Все же у Северной Кореи есть собственное производство, но даже они не закроют все дыры в российской армии.

"В обмен, думаю, россияне хотели бы просто дать продовольственные товары. Там очень сложная ситуация в Северной Корее, страна на грани голода уже не первый раз. Это самый простой вариант. Но больше всех беспокоит, что Россия может предоставить какие-то военные технологии", – заметил политолог.

То есть, это могло бы позволить КНДР использовать тактическое ядерное оружие, например, на военных лодках. Также могут вестись торги по ракетным технологиям. Однако тоже сомнительно, что Россия предоставляла бы Северной Корее самые современные технологии. Это, наконец, может беспокоить и Китай.

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Соглашение диктаторов может быть очень опасным

Вполне вероятно, что сейчас в Россию есть оговорки со всех сторон, чтобы они избежали передачи Ким Чен Ыну новейших технологий. Опять же, важную роль (по крайней мере для России) в этом смысле будет играть Китай.

Какие-то военные технологии они все же дадут в обмен на снаряды. Это будет нарушение международного эмбарго, которое в свое время Россия согласовала. Они обязались не поставлять оружие и военные технологии Северной Кореи,

– подчеркнул Фесенко.

Конечно, это для кого-то не будет новостью, что Россия не выполняет свои обещания и обязательства. Но все же это будет еще одним подтверждением миру, что Россия плевать хотела на международное право.

"Диктаторские, агрессивные режимы объединяются. Это усугубляет опасности в целом для международной ситуации безопасности", – подчеркнул политолог.

Давление на Северную Корею очень ограничено. Мир в этом смысле уже сделал все, что мог. В то же время сохраняется влияние на Россию. И договоренности с КНДР могут стать отличным поводом для новых жестких санкций против страны-агрессорки.

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