Росія має що запропонувати Північній Кореї. Не виключено, що за бажане Кім Чен Ин, який уже приїхав у Владивосток, торгуватиметься. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Що Росія може дати КНДР в обмін на зброю

У серпні до Північної Кореї приїздив міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Ймовірно, тоді були досягнені певні домовленості. Однак, звісно, основні переговори мають відбутись між двома лідерами – Владіміром Путіним та Кім Чен Ином.

Це буде певна політична гра з елементом торгівлі, насамперед з боку Північної Кореї. Вони можуть передати артилерійські снаряди радянських калібрів, і старі запаси, і нового виробництва, також можуть дати ракети для РСЗВ,

– зазначив Володимир Фесенко.

Водночас, малоймовірно, що допомога КНДР зможе покрити потреби Росії на тривалий час. Однак на перший час це справді може допомогти окупантам. Все ж Північна Корея має власне виробництво, але навіть вони не закриють усі дірки в російській армії.

"В обмін, думаю, росіяни хотіли б просто дати продовольчі товари. Там дуже складна ситуація в Північній Кореї, країна на межі голоду вже не вперше. Це найпростіший варіант. Але найбільше усіх непокоїть, що Росія може надати якісь військові технології", – зауважив політолог.

Тобто це могло б дозволити КНДР використовувати тактичну ядерну зброю, наприклад, на військових човнах. Також можуть вестись торги за ракетні технології. Проте теж сумнівно, що Росія б надавала Північній Кореї найсучасніші технології. Це, зрештою, може непокоїти й Китай.

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Угода диктаторів може бути дуже небезпечною

Цілком імовірно, що зараз до Росії є застереження з усіх боків, аби вони уникли передання Кім Чен Ину новітніх технологій. Знову ж, вагому роль (принаймні для Росії) в цьому сенсі відіграватиме Китай.

Якісь військові технології вони все ж дадуть в обмін на снаряди. Це буде порушенням міжнародного ембарго, яке свого часу Росія погодила. Вони взяли на себе зобов'язання не постачати зброю та військові технології Північній Кореї,

– наголосив Фесенко.

Звісно, це не буде для когось новиною, що Росія не виконує свої обіцянки й зобов'язання. Але все ж це буде ще одним підтвердженням для світу, що Росія плювати хотіла на міжнародне право.

"Диктаторські, агресивні режими об'єднуються. Це посилює небезпеки в цілому для міжнародної безпекової ситуації", – підкреслив політолог.

Тиск на Північну Корею дуже обмежений. Світ у цьому сенсі вже зробив все, що міг. Водночас досі зберігається вплив на Росію. І домовленості з КНДР можуть стати чудовим приводом для нових жорстких санкцій проти країни-агресорки.

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