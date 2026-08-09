Без этого воевать невозможно: какая страна демонстрирует слабость России

Президент Северной Кореи за 4 года войны обогатился на 22 миллиарда долларов, которые он получил благодаря сотрудничеству с Россией. Основными источниками доходов стали продажи оружия, артиллерийских снарядов и баллистических ракет.

Сегодня Северная Корея зарабатывает на том, что обеспечивает тыловую поддержку России в различных аспектах. Как отметил в эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко, все началось именно с передачи различных видов оружия, а впоследствии дело дошло до отправки военных.

Что получает КНДР от помощи России

Ким пошел на беспрецедентные шаги, потому что отправлял именно военных регулярной армии – не наемников, не "зеленых человечков" без опознавательных знаков, а регулярных военных. Взамен он получил средства, улучшение экономики. И что самое важное – технологии для атомных подводных лодок.

Северная Корея хочет иметь свои атомные подводные лодки, возможность запуска ядерных ракет с моря – не только с суши, как это происходит сейчас. Россия достаточно активно помогает КНДР, обладая соответствующими технологиями, возможностями и собственными атомными подводными лодками,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Мы приходим к выводу, что ситуация в целом изменилась. Для Ким Чен Ына все это позитивно: деньги поступают, он получает определенный опыт, а военно-техническое сотрудничество и стратегическое партнерство дают Северной Корее представление о войне современности.

Он отправляет своих военных, которые проходят обучение, приобретают навыки, а затем могут их применять. Речь идет об обмене опытом не только в условиях боевых действий, но и на учебных полигонах, где российские войска делятся опытом.

Почему КНДР выгодно помогать России: смотрите видео

Прежде всего сейчас Ким Чен Ына интересует применение беспилотников различных типов – разведывательных и ударных. То есть они готовятся к потенциальной современной войне.

Во-вторых, они получают средства, что позволяет им не находиться в такой зависимости от Китая. Ведь, несмотря на разные представления, отношения Северной Кореи и Китая нельзя назвать прочными и братскими союзами. КНДР по какому-то поводу зависит от Китая, но она хотела бы диверсифицировать эту зависимость и стать более самостоятельной.

Здесь ей на помощь приходит Россия: предоставляет средства, размещает заказы, дает возможность трудоустраивать людей, закупать продовольствие, обеспечивать Северную Корею продуктами. И это говорит о слабости России, ведь она не способна самостоятельно победить Украину.

Путину нужны войска, чтобы спасти ситуацию, ему нужна помощь. Это демонстрирует слабость российской военной машины: без союзников они не могут. Им нужны были артиллерийские снаряды, когда у них закончились, и Ким Чен Ын помог. Северная Корея – лидер по оказанию помощи России,

– подчеркнул военный.

КНДР выходит на новый уровень в мировой политике

Когда россиянам нужна живая сила – Северная Корея снова приходит на помощь. Ким Чен Ын готов фактически запустить собственные станки и заводы, собственное производство. Ведь Россия не может самостоятельно продолжать войну.

Часто можно было читать, что КНДР – это страна, которая выживает на грани нищеты, там все настолько плохо. Это действительно так, но при этом они имеют возможность развертывать производство, обладают ядерным оружием и угрожают миру. Несмотря ни на что, они смогли выбраться из экономической бездны, которая могла их ждать впереди, и помогать России.

Надо признать, что эта помощь довольно значительная: КНДР поддерживает Россию в этой войне, обеспечивает ее военные нужды, поддерживает Путина с его агрессивными амбициями,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Стоит напомнить, что когда-то Северную Корею считали государством-изгоем, никто не верил, что она может разработать ядерное оружие. Ее не рассматривали как самостоятельный субъект, отводили ей лишь роль сателлита Китая, максимально зависимой территории, на которой не стоит зацикливаться.

А теперь Северная Корея фактически претендует на роль самостоятельного субъекта в этой "оси зла". Уже нельзя сказать, что это только Китай и все остальные. Северная Корея тоже заявляет о своей субъектности, и они постоянно это подчеркивают.