Сьогодні Північна Корея заробляє на тому, що є тиловим забезпеченням Росії у різних аспектах. Як зауважив 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, все почалося саме з передачі різних видів зброї, а згодом дійшло до відправлення військових.

Що отримує КНДР від допомоги Росії

Кім пішов на безпрецедентні кроки, тому що відправляв саме військових регулярної армії – не найманців, не "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків, а регулярних військових. Натомість він отримав кошти, покращення економіки. І що найважливіше – технології для атомних субмарин, атомних підводних човнів.

Північна Корея хоче мати свої атомні підводні човни, можливість запуску ядерних ракет з моря – не тільки з суходолу, як це є зараз. Росія досить активно допомагає КНДР, маючи відповідні технології, можливості та власні атомні субмарини,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Ми приходимо до висновку, що ситуація взагалі змінилася. Для Кім Чен Ина це все позитивно: гроші надходять, він отримує певний досвід, а військово-технічна співпраця і стратегічне партнерство дають Північній Кореї уявлення про війну сьогодення.

Він відправляє своїх військових, які навчаються, здобувають навички, а потім можуть їх застосовувати. Мовиться про обмін досвідом не тільки в умовах бойових дій, а й на навчальних полігонах, де російські війська діляться досвідом.

Чому КНДР вигідно допомагати Росії: дивіться відео

Насамперед зараз Кім Чен Ина цікавить застосування безпілотників різних типів – розвідувальних і ударних. Тобто вони готуються до потенційної сучасної війни.

Друге – вони отримують кошти, що дозволяє їм не бути в такій залежності від Китаю. Бо, попри різні уявлення, відносини Північної Кореї і Китаю не можна назвати міцними та братніми союзами. КНДР багато в чому залежить від Китаю, але вона хотіла б цю залежність диверсифікувати і бути самостійнішою.

Тут їй на допомогу приходить Росія: дає кошти, робить замовлення, дає можливість працевлаштовувати людей, закупити продовольство, забезпечити Північну Корею продуктами. І це говорить про слабкість Росії, бо вона не здатна самостійно перемогти Україну.

Путіну потрібні війська, щоб рятувати ситуацію, йому потрібна допомога. Це демонструє слабкість російської військової машини: без союзників вони не можуть. Їм потрібні були артилерійські снаряди, коли вони просіли, і Кім Чен Ин допоміг. Північна Корея лідер у допомозі Росії,

– наголосив військовий.

КНДР виходить на інший рівень у світовій політиці

Коли росіянам потрібна жива сила – Північна Корея знову приходить на допомогу. Кім Чен Ин готовий фактично запустити власні станки й заводи, власне виробництво. Адже Росія не може самостійно продовжувати війну.

Часто можна було читати, що КНДР – це країна, яка виживає на межі бідності, там все настільки погано. Це дійсно так, але при цьому вони мають змогу розгортати виробництво, мають ядерну зброю і погрожують світу. Попри все вони змогли вибратися з економічної прірви, яка їх могла чекати далі, і допомагати Росії.

Треба визнати, що ця допомога доволі значна: КНДР підтримує Росію на цій війні, підтримує її військові потреби, підтримує Путіна з його агресивними амбіціями,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Варто нагадати, що колись Північну Корею вважали державою-вигнанцем, ніхто не вірив, що вона може розробити ядерну зброю. Її не бачили як самостійного суб’єкта, виділяли лише роль сателіта Китаю, максимально залежної території, на чому не треба концентруватися.

А тепер Північна Корея фактично претендує на роль самостійного суб’єкта у цій вісі зла. Уже не можна сказати, що це лише Китай і всі решта. Північна Корея теж заявляє про свою суб’єктність, і вони постійно це підкреслюють.