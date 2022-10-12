Путин войдет в историю как тот, кто уничтожил Россию, – Яковенко
12 октября 2022 , 13:22Читати новину українською
Сегодня очевидно, что распад России неизбежен. Кремлевский диктатор продолжает прилагать к этому максимум усилий.
Все запомнят его как человека, похоронившего свою страну. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Путин войдет в историю как человек, уничтоживший Россию. У него будет два имени: террорист и ликвидатор,
– убежден журналист.
Путин – могильщик российского проекта
По мнению Яковенко, Владимир Путин – это человек, который закончит российский проект в мировой истории и цивилизации. По сути он – могильщик. После путинского правления Россия как отдельный исторический проект завершится.
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Каково будущее России: основные предположения
- Российская империя рушится – это уже доказанный факт. В ближайшие годы на месте нынешней российской федерации образуются несколько независимых национальных государств.
- Мало-помалу мир готовится к исчезновению России с карты мира. Так, этот вопрос обсудили на Форуме Свободных Народов России в Праге. Наша цель – доказать западным друзьям, что всем заживется гораздо легче, когда Россия распадется.
- В то же время философ и публицист Вахтанг Кебуладзе отмечает: нам рано думать о распаде России. Нам нужно победить этого монстра здесь и сейчас. Крайне важно, чтобы весь цивилизованный мир увидел всю глубину этого зла.
- Россияне называли Крым "красной линией" и говорили, что с таким оскорблением, как уничтожение крымского моста, не смогут смириться. Секретарь СНБО Алексей Данилов замечает, что им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые ожидают их ближайшие 5 – 7 лет. По его словам, это срок, когда начнется распад России.
- По мнению военного эксперта Петра Черника, распад России может занять десятилетие. В конце концов все действительно может посыпаться и за один день. Вспомним, что Советский Союз умер через три дня ГКЧП. Однако делать ставку на внезапность – не стоит.