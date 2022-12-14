Ким заявил об угрозе новой атаки "шахидам", некоторые из них с глушителями

Глава Николаевской ОВА заявил, что прорывается новая волна "шахидов". Однако заверил, что ВСУ внимательно следят за ситуацией.

Эти данные Виталий Ким сообщил утром 14 декабря. То есть после того, как россияне на рассвете уже атаковали "шахидами" Киевскую область и столицу Украины.

Читайте также Киев и область атаковали "шахидами": все, что известно о "мопедном" терроре 14 декабря

Что известно об опасности новой атаки россиян

Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями…

– объяснил Виталий Ким.

Он заверил, что наши военные Вооруженных сил уже дежурят и готовы отражать атаки врага.



ВСУ готовятся сбивать российские "шахиды", которые могут атаковать Юг / Фото с телеграммы Виталия Кима

Что известно о новой угрозе от россиян