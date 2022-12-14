Ким заявил об угрозе новой атаки "шахидам", некоторые из них с глушителями
14 декабря 2022, 11:50Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА заявил, что прорывается новая волна "шахидов". Однако заверил, что ВСУ внимательно следят за ситуацией.
Эти данные Виталий Ким сообщил утром 14 декабря. То есть после того, как россияне на рассвете уже атаковали "шахидами" Киевскую область и столицу Украины.
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Что известно об опасности новой атаки россиян
Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями…
– объяснил Виталий Ким.
Он заверил, что наши военные Вооруженных сил уже дежурят и готовы отражать атаки врага.
ВСУ готовятся сбивать российские "шахиды", которые могут атаковать Юг / Фото с телеграммы Виталия Кима
Что известно о новой угрозе от россиян
- На рассвете 14 декабря россияне атаковали своими "шахидами" Киевскую область. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Воздушные силы ВСУ сбили 13 иранских дронов, атаковавших область.
- Предварительно известно, что беспилотники двигались с юга Украины по реке Днепр. То есть Россия не запускала дроны с территории Белоруссии.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Запустила их с восточного побережья Азовского моря. По данным наших военных, радиолокационные средства обнаружили более 10 барражирующих боеприпасов.
- Более того, в Воздушных силах сказали, будут ли атаки россиян дронами 14 декабря. Там заявили, что россияне обычно используют дроны ночью, начиная с 23 часов до утра.
- Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил: "Если говорить о сегодняшнем дне (14 декабря – 24 канал), то, возможно, россияне будут придерживаться стандартной тактики".